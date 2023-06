Ana Obregón responde a las principales incógnitas sobre su nieta Ana Sandra

“Sólo voy a responder a preguntas sobre el libro”, avisaba Ana Obregón en la presentación de “El chico de las musarañas”, la obra que su hijo Aless empezó a escribir y que ella terminó tras su muerte. Su reaparición ante la prensa ha congregado en el madrileño hotel The Westin Palace a decenas de periodistas, una multitud que no había presenciado antes: “En treinta años de carrera nunca había visto tantas cámaras juntas”. La expectación era máxima, aunque la mayoría de los presentes en el salón de actos buscaban respuesta a incógnitas que nada tienen que ver con el libro, sino con el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, su nieta, hija póstuma de Aless Lequio y concebida mediante gestación subrogada.

Haciendo alarde, una vez más, de su generosidad con la prensa, Ana Obregón ha roto su propia regla y ha respondido a varias de estas preguntas, empezando por si ampliará la familia en un futuro.

“No voy a tener más nietas. Lo digo y lo aclaro. Es la niña más deseada del mundo, desde la eternidad y desde la tierra”, ha sentenciado. De este modo, no sólo deja claro que Ana Sandra no tendrá hermanos, sino que también aclara cómo se referirá a ella la niña cuando crezca: Ana no es su madre, sino su abuela.

Presentación de "El chico de las musarañas", con Ana Obregón Gtres

Atendiendo a la edad de Ana Obregón, en su día muchas voces se mostraron preocupadas por el futuro de la niña cuando ella no esté. La actriz ha dado un golpe sobre la mesa en este sentido y asegura que a su nieta no le faltará nada: “Tengo cuatro hermanos, que también tienen sus hijos, los primos de su padre… Cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro”.

Algo más incómoda se ha mostrado cuando un periodista le ha preguntado por el nombre completo de Ana Sandra, una cuestión importante en lo que a su inscripción en el Registro Civil se refiere. “Vamos a ver. ¿De quién es hija? ¿Cómo se llama su padre? Lequio. Pues la niña se llama Ana Sandra Lequio”, ha indicado, sin querer confirmar su segundo apellido o si “Sandra” forma parte de un nombre compuesto o es su primer apellido.

En cuanto a la nacionalidad de la pequeña, en su día ya expresó que es “española de corazón”, y hoy ha confirmado que llegado el momento tendrá la nacionalidad -de momento, es estadounidense-, aunque no ha especificado cuándo.