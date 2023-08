Anabel Pantoja criticada en redes por su vídeo cantando en la ducha

Anabel Pantoja está aprovechando el verano al máximo, y no solo para disfrutar, si no que no ha perdido el ritmo de trabajo y sigue compartiendo su vida a través de las redes. Durante este periodo estival se ha mostrado en diversos proyectos, como la Casa-In, que es un proyecto llevado a cabo por la agencia de representantes de influencers de Dulceida, In-Management.

La sevillana está en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel laboral, como a nivel romántico, ya que hace algunos meses empezó una relación con el fisioterapeuta David Rodríguez. Por desgracia, al ser un personaje tan mediático se normaliza que puedan surgir críticas y comentarios por las redes. Hace unos días Anabel compartió una foto en su perfil que rápidamente se llenó de mensajes como que “ya se notan las patas de gallo guapa tienes que tener un hijo por lo menos, después será tarde”. A estos mensajes no dudó en responderles calificándolos como “lamentables”.

El sábado 26 de agosto, cuando tiene lugar el concierto de Isabel Pantoja en Gran Canarias, Anabel se ha preparado emocionada para ir al evento, mientras mostraba en un reel de su perfil de ‘Instagram’ como se duchaba y cantaba “¿Qué voy a hacer contigo?” de Isabel Pantoja.

Lo que para la sevillana era una muestra de entusiasmo por ver cantar a su tía en "su isla", para algunos usuarios de la red social lo han visto como “salir en bolas para tener un minuto de gloria”. Otros de los usuarios se han mofado de que se refiera a Gran Canaria como su isla, achacándolo de “prepotencia pantojil”.

Y es que los insultos y las críticas no dejan indiferente a la sevillana, que los ha calificado como “mucho odio, solo me ducho y canto un día muy especial”.

No han tardado en salir en su defensa seguidores que no comprenden el por qué del odio a la sevillana. “Me resulta repugnante que se entre a comentar para insultar, menospreciar o humillar. ¿Os sentís así mejor? Si no os gusta… no la sigáis”, ha saltado un usuario que suscribe que “si nos paramos a pensar antes todos seríamos un poquito mejores”.

El recinto del concierto de Isabel Pantoja Instagram

Por su parte, Anabel Pantoja se encuentra ahora mismo en el lugar en el que actuará la tonadillera. Cargada de emoción y con “muchas ganas” de que empiece, así lo ha expresado en una historia de su perfil de 'Instagram'.