Anabel Pantoja desafía la censura con una foto en topless muy explícita

Anabel Pantoja ya no rinde cuentas a nadie y hace exactamente lo que quiere. Ya no tiene un compromiso con una cadena, no tiene marido que le ponga frenos, aunque sí novio que le acompaña en sus buenos momentos. También en la familia da pocas explicaciones, pues con su madre Merchi se lleva a las mil maravillas, al igual que con su tía Isabel Pantoja y el resto del clan, salvo por las tiranteces con Kiko Rivera. Toda esta libertad de hacer y ser quien quiera la demuestra día a día en sus redes sociales, su principal fuente de ingresos actualmente tras su salida de la televisión y la cancelación de ‘Sálvame’. Una plataforma virtual en la que no duda, incluso, en dejar su cuerpo al desnudo si la ocasión lo merece. Y si no también.

Anabel Pantoja Instagram

La influencer ha jugado con fuego, pero ha logrado saltarse la estricta censura que impera en Instagram. Algunas partes del cuerpo están prohibidas en esta red social, especialmente si muestran la anatomía femenina. Hay grandes movimientos denunciando esta injusticia, que algunos realizan publicando sin mayores problemas estas fotos que causan supuesto escándalo. Así lo ha hecho ahora Anabel Pantoja, que ha conseguido que los responsables no se percaten de que un pezón se le ha escapado y pulula libre y sin control.

Anabel Pantoja ha demostrado ya en infinidad de ocasiones que es una mujer sin complejos. No siempre ha sido así y lo cierto es que siempre habrá partes de su anatomía que le gustaría mejorar, pero se acepta tal y como es. Y así mismo también se muestra al mundo, como acaba de hacer con una imagen en la que aparece haciendo topless en la cubierta de un barco. Un plan en alta mar por aguas de Gran Canaria que parece ser todo lo que necesita para ser feliz. Y es que ha decidido instalarse en la isla para vivir alejada del mundo, a pesar de que Omar Sánchez ya no forme parte de estos planes que un día orquestó con él.

Lo cierto es que la joven está ahora en uno de sus mejores momentos. Ha encontrado de nuevo el amor y puede disfrutar de él en la intimidad, dejando las miradas indiscretas lejos de su relación. Su novio ya tiene el visto bueno de su madre, pues compartieron unos días de playa juntos. Tanta felicidad es palpable en las últimas imágenes de Anabel Pantoja, no solo por el hecho de prescindir de la parte superior de su bikini y tapar sus ‘vergüenzas’ con un pequeño cangrejo con el que eludir la censura de Instagram. También es evidente por la amplia sonrisa que luce en cada una de sus instantáneas, una tónica habitual en esta nueva etapa y que tanto agradecen ahora sus fans, tras verla tantas veces angustiada por los líos familiares.