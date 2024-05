Anabel Pantoja vive uno de los momentos más duros de su vida por la presunta infidelidad d su novio

Se comenta que se enteró de la presunta infidelidad de su novio David por un programa de televisión. Anabel Pantoja, ironías de la vida, se encontraba en la casa del fisioterapeuta cuando el reportero Jorge Moreno lanzaba el bombazo. Y uno se puede imaginar lo que ocurrió en aquellos momentos.

Una fuente cercana a la sobrina de Isabel Pantoja nos cuenta que "ella se quedó en shock, no se lo podía creer, pidió explicaciones y David le negó lo que parece evidente. Para Anabel es una traición en toda regla, un choque emocional terrible. Está aturdida y desilusionada. Nunca pudo imaginar que su novio le pudiera ser infiel".

Moreno ha contrastado la noticia por dos fuentes distintas. Según el periodista de "Fiesta", la infidelidad habría tenido lugar en Canarias, el pasado diecinueve de abril, mientras la sobrinísima se encontraba realizando un reportaje para el programa de Ana Rosa Quintana en Estados Unidos.

La cosa puede ir a más si, como se rumorea, la mujer que estuvo con David se sienta en un plató para dar a conocer su aventura y la deslealtad del fisioterapeuta, y si se vieron en una o más ocasiones. La cuestión es que Moreno asegura que la infidelidad es un hecho, y que tiene pruebas que la demuestran.

Anabel Pantoja junto a David Rodríguez tras el concierto de Isabel Pantoja Instagram

De momento, Anabel no se ha pronunciado al respecto. Ayer seguía en Córdoba, y no contestaba a las llamadas telefónicas de amigos y periodistas. Por ahora da la callada por respuesta, no quiere alimentar más el morbo, y ya veremos si su relación sentimental con David vive una crisis de difícil solución.

Aunque se supone que se enteró de todo por la televisión, existen indicios de que podría tener algún tipo de sospecha. El pasado domingo, durante su intervención en el debate de "Supervivientes", se la vio algo desmejorada y con un aspecto de preocupación. Cuando le preguntaron si se encontraba mal, respondió que "no me encuentro muy bien, estoy como desengañada". Y algo más, al regresar de tierras estadounidenses, David la esperaba en el aeropuerto, y no hubo muestras de efusividad en el reencuentro. ¿Le advirtió alguien de lo que se iba a desvelar el miércoles siguiente? ¿Y si lo sabía, por qué fue a Córdoba para estar con su pareja? El culebrón no hace más que empezar.