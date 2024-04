El concierto de Isabel Pantoja: Agustín contra la prensa y la sorpresa a Anabel Pantoja

El sábado 13 de abril era una de las fechas más importantes para los fans de Isabel Pantoja que esperaban ansiosos a la tonadillera en la capital, sobre todo después de que se diera a conocer la aparición estelar con Naiara, la ganadora de “Operación Triunfo 2024”. El concierto hizo levantarse a todo un estadio que se rindió ante la actuación de Isabel Pantoja y Naiara, para luego sumarse Anabel Pantoja y grabar las tres un vídeo para “TikTok” en directo.

Una de las fechas más esperadas a la que no dudaron en asistir grandes celebridades como Terelu Campos, el actor Miguel Lago, Santiago Segura, Nieves Herrero o Marta Flich. Durante toda la noche, la ex de Julián Muñoz se mostró pletórica por poder hacer este homenaje en la capital a sus 50 años de trayectoria musical. Quien no estuvo tan conforme fue su hermano Agustín, que tras la actuación de la tonadillera volvió a tener un encontronazo con la prensa. Isabel Pantoja se bajó del vehículo para acceder al hotel, pero antes tuvo que hacer frente a los reporteros que allí se encontraban. Salió de este modo el carácter de Agustín ante el seguimiento de los medios de comunicación: “El micrófono en la boca, no, por favor, en la boca, no. De verdad, es que lo estropeáis todo, ¡venga ya! ¡joder, ya!”, espetó su hermano que no quería que le hicieran preguntas directas a la intérprete de “Marinero de luces”.

Dejando a un lado este incidente, la noche transcurrió como estaba previsto. Naiara llevaba ensayando con su ídolo algunas semanas y finalmente ayer tuvo lugar “un sueño cumplido”, sentenció la joven zaragozana. Tras su actuación pidió un fuerte aplauso para Isabel Pantoja por haber ofrecido tres horas espectaculares de concierto. “El día de mañana, esto, el sueño que me has hecho cumplir, se lo puedo contar a mis hijos y nietos. Pido un fuerte aplauso para la más reina de todas, reina entre todas las reinas”.

La sorpresa de David a Anabel Pantoja

La tercera protagonista de la jornada fue la sobrina de Isabel Pantoja. En medio de su actuación junto a Naiara, cuando estaban interpretando “Garlochi”, la tonadillera llamó al escenario a Anabel para que las tres protagonizaran un “TikTok” muy especial. Pero esta no fue la única sorpresa para la sobrina más mediática de la artista.

Anabel Pantoja junto a David Rodríguez tras el concierto de Isabel Pantoja Instagram

Tras la actuación las emociones han empezado a llegar tanto para Anabel como para su tía, pero ha sido la primera la que no ha dado por terminada la noche: “Me había ido al hotel, pero mi novio me ha llamado por videollamada. Yo pensaba que estaba en Canarias, pero se ha presentado aquí y está en el hotel abajo. Se ha presentado porque como me voy ahora 15 días a Estados Unidos y no lo voy a ver en mucho tiempo”, comenzaba diciendo a sus seguidores de “Instagram” para luego fundirse en un emotivo abrazo que muestra su complicidad y cariño.