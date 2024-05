A Ángel Cristo no le interesan las declaraciones de su hermana Sofía: “Si lo sé no me escapo”

La polémica fuga de Ángel Cristo Jr del perímetro de seguridad de la isla de “Supervivientes”, así como las duras palabras que ha dicho a su regreso sobre su madre Bárbara Rey y su hermana, han vuelto a poner a la pareja en el centro del foco. Este miércoles Ana Herminia y Ángel Cristo han dedicado un momento para responder con ironía y burlas a la prensa. “No hemos salido de la cama”, arrancaba el hijo de la vedette sobre todo lo que había hecho en los pocos días que llevaba en España.

A pesar de no haber “salido de la cama” no ha perdido el tiempo para hacer correr ríos de tinta con declaraciones incendiarias y gestos muy mal vistos por su familia. La primera en saltar fue la propia Bárbara, hablando como nunca de su hijo y acusándolo de “hacer apología de un maltratador” por llevar la bandana roja en honor a su padre: “Es sabido por todos que Ángel Cristo padre me maltrataba incluso cuando estaba embarazada de él”, decía la vedette indignada porque ahora “su querida novia” le acompañara con este gesto que solo buscaba abrir viejas heridas.

Después le llegó el turno a Sofía Cristo, de la que su hermano señaló públicamente su preocupación porque pudiera recaer en malos vicios, por lo que la dj se quiso pronunciar: “Esto ya ha sobrepasado los límites. Si mi madre decidiera tener relación con mi hermano, yo me quedo fuera. Yo ya no puedo más”, zanjaba Sofía.

Ahora ha sido Ángel Cristo Jr el que se ha vuelto a pronunciar como si este tema no fuera con él: “No he visto nada. Hasta que no lo vea no puedo hablar, lo que me contéis vosotros no me lo voy a creer, lo voy a ver cuando pueda”, decía cuando le preguntaron por las declaraciones de Sofía. Sin dar mayor importancia a aquellos medios que le preguntaban por la situación, ha querido concluir su intervención con cierta ironía: “Si lo sé no me escapo y me quedo en la isla, el mayor error de mi vida, escaparme de ahí”, terminó diciendo sobre un acto que no solo puso en peligro su integridad física, sino la del programa. Todo esto sin contar a las Fuerzas Armadas de Honduras que tuvieron que desplazarse para buscar al ahora exconcursante.