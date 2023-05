La angustiosa velada de Paz Padilla en un restaurante: sufre una invasión de cucarachas mientras come

Paz Padilla ha vivido una de sus veladas más angustiosas mientras cenaba en un restaurante en Canarias. La humorista, que ha viajado este fin de semana a las islas para comenzar con su gira del espectáculo 'El humor de mi vida', ha compartido con sus followers uno de los momentos más asquerosos que recuerda mientras celebraba con su equipo lo bien que había salido la función de esa noche. Pero lo que no esperaba la madre de Anna Ferrer era que iba a tener en la mesa muchos más comensales de lo esperado. Y es que, mientras cenaban, el equipo sufrió una invasión de cucarachas y los insectos corrían por encima de la mesa.

"Ay mi madre, mira'', expresaba Paz Padilla mientras le entraba la risa nerviosa y grababa la inaudita escena. ''Vámonos ya. ¿Habéis pagado?'', decía nerviosa. La gaditana, que se ha vuelto viral por el vídeo, ha preferido no decir el nombre del restaurante para no perjudicarles, a pesar de haber pasado un desagradable momento. Al salir del establecimiento, la humorista aseguró que le picaba todo el cuerpo. "Si encima de la mesa había dos cucarachas que no habrá por debajo", confesaba sobre el incidente.

Pero esto no acabó aquí. Al día siguiente, mientras Paz Padilla se embarcaba con su equipo en el avión para regresar de Canarias, la cómica grabó otro vídeo comentado lo ocurrido. "La barra del bar parecía la M-30. Cinco minutos más allí y nos devoran vivos", exclamaba uno de sus compañeros de espectáculo. Según sus acompañantes, la barra del bar esta repleta de cucarachas, y había muchas más de las que la humorista vio. "Estoy convencido de que nos comimos más de una", aseguraba otra persona del equipo.

Tanto Paz Padilla como todos los trabajadores de su show nunca olvidarán esa velada. La humorista, además, ha confesado que la cena les costó 300 euros, un precio desorbitado nada justificable para lo que tuvieron que pasar. A pesar del desagradable percance, todos se lo han tomado con mucho humor y todo se ha quedado como una asquerosa anécdota que poder contar.