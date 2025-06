Se filtra el menú de la boda de Marta López: así da de comer a sus 400 invitados

Marta López ha tenido que sortear muchos obstáculos hasta que por fin ha llegado el día de su boda. Este viernes 27 de junio por fin puede jurarle amor eterno a su novio, Alejandro Huerta, que a estas horas es ya su recién estrenado marido. Un hombre con el que desea comenzar una nueva vida, después de que hincase la rodilla derecha en el suelo en el tercer mes de noviazgo. Ahora, en el mirador de Cuatro Vientos de Madrid y ante más de 400 testigos, entre familia, amigos y compañeros de profesión, ha celebrado el amor por todo lo alto.

La ocasión bien merecía la pena, pues será un negocio redondo. Más allá del dinero que los invitados meterán en el sobre, lo cual ya se sabe porque la novia les hizo confesar en directo desde ‘TardeAR’, también se conoce que preparan exclusiva. Han acordado con una revista la venta del reportaje de la boda, de ahí que hayan medido al detalle todo para que sea un éxito rotundo. No han dejado nada al azar y no han escatimado en gastos para dejar bien claro el poder del nuevo matrimonio. Tampoco a la hora de que sus invitados llenasen el buche, pues el banquete ha estado a la altura de lo esperado.

El menú de la boda de Marta López y Alejandro Huerta

Aunque los detalles del enlace se están protegiendo para la comentada exclusiva para el kiosco rosa, desde ‘TardeAR’ ya les han reventado esta sorpresa. Desde el programa de Telecinco han querido enumerar los manjares que estimularán los exigentes paladares de los 400 invitados a la boda de Marta López y Alejandro Huerta.

Nada más llegar y para ir abriendo apetito, les espera un cóctel de bienvenida con tartar de atún, lingotes de foie y burritos de cochinillo. También irán circulando otros platos en minuatura para que vayan saciando en parte su apetito, donde no falta la mesa en la que se corta jamón y otras delicatesen. También elaboración de platos en directo y a petición de los asistentes, además de poder probar platos exquisitos como merluza a la marinera estilo Bermeo con gambas, almejas y patatas al vapor.

Los compañeros que no han podido estar en la boda y les ha tocado trabajar continúan desgranando el menú que no pueden probar. Se conforman con leer la lista de platos, con la esperanza de que algún amigo les pueda llevar un tupper a la redacción con las sobras para probar algún bocado. De primer plato, los 400 invitados tomarán gazpacho de fresón con carpaccio de fresas. De segundo, solomillo a la parrilla de carbón con pastel de patata, calabacín relleno y salsa de pimienta.

El decorador irrumpe en la boda de Marta López TardeAR

No hay boda que se precie que no mida con cuidado poner el broche final al banquete con un buen postre. Es la prueba final y lo que dejará realmente buen sabor de boca en los asistentes. Así, Marta López y su ya marido han elegido para el postre de remate final una tarta de hojaldre, tres chocolates, chocolate blanco y frambuesa o Tarta real. Parece que los novios son amantes del chocolate y lo apuestan todo a este manjar, que no suele defraudar a los amantes del dulce, aunque empalaga a otros con paladar exigente. Sea como fuere, lo importante es que nadie se vaya con hambre a casa y que tenga el estómago lleno, pues el ambiente estará embriagado y los vinos y demás licores regarán los platos y, sobre todo, la fiesta.