Jorge Javier Vázquez confirma su mala relación con Paz Padilla: “Me la jugó varias veces”

Jorge Javier Vázquez continúa inmerso en la promoción de su libro, ‘Antes del olvido’, que salió a la venta hace casi un mes. Su poca presencia en ‘Sálvame’ durante las últimas semanas se debe precisamente a eso, ya que el presentador se encuentra recorriendo algunas partes de la geografía española para atender a todos los medios de comunicación que quieren conocer de primera mano los entresijos de sus memorias y su lado más profundo.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Carlos Ruiz B.k.

Una de sus últimas entrevistas ha sido la que le ha concedido a Malbert, conocido streamer que ya ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla y que cuenta con uno de los podcast más escuchados dentro del ámbito de entretenimiento, ‘Querido Hater’.

Jorge Javier ha aprovechado su visita para hablar de diferentes temas. Desde todo lo relacionado con Rocío Carrasco (la que ahora es su amiga) a su relación con algunos compañeros del universo Mediaset, entre ellos Paz Padilla, hacia la que no tiene precisamente buenas palabras: “Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tenerla porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella”, a lo que después añade “hay que ser mala...”. Posteriormente, el conductor de este podcast concluye mandándole un beso a la humorista, mientras se ríe junto al presentador.

El minuto y medio que se puede ver a continuación es tan solo un avance de la entrevista íntegra que se emitirá este mismo jueves.

Por su parte, Paz se mantiene totalmente ajena a lo que pasa en Telecinco, en ‘Sálvame’ y con todo lo que tenga que ver con su antigua vida televisiva. Así lo ha demostrado en las diferentes ocasiones en las que se ha manifestado sobre este asunto, dejando claro que todo eso forma parte del pasado y que ahora está totalmente volcada en sus diferentes proyectos profesionales fuera de la televisión.