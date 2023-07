Mario Vaquerizo contesta a los que le critican por llevar una camiseta del Tercio: “Viva la Legión"”

Cinco años después de sacar su último disco, y en el veinte aniversario de la fundación de su grupo, Mario Vaquerizo y sus “Nancys rubias” presentan “Orquesta Nancy”, con trece versiones de canciones emblemáticas que pretende ser un homenaje a las orquestas de toda la vida.

"Lo mejor en el mundo es ser una orquesta, porque su concepto de verbena y de pueblo es para todos los públicos. Y las fiestas populares no solamente son para los fans, sino para todo el mundo. En este disco reivindicamos el buen papel que hacen las orquestas y nos hemos reencarnado en una de ellas. Cantamos temas de Paulina Rubio, Raffaella Carrà, Blondie, Alaska y Dinarama, Diana Ross… grupos independientes, con versiones muy divertidas", cuenta.

- Con su esposa Alaska acaba de cumplir veinticuatro años juntos.

- Sí, casi veinticinco de amor. Cumplir años es un síntoma de estar vivos, y si lo haces al lado de tu mujer, es maravilloso.

- Pues hace poco se rumoreó que estaban pasando una crisis.

- Mentira, estamos muy bien. En este cuarto de siglo ha habido de todo, no lo puedo negar, pero priman los grandes momentos buenos sobre los pocos malos. Si una pareja está viva su relación es como una montaña rusa de amor y emociones, y si no existiera alguna crisis es porque seriamos dos robots. Pero las crisis, y las no crisis, tienen que estar de cada para adentro…

Mario Vaquerizo Cortesía

- Las redes sociales se han llenado de críticas a una foto suya vestido con una camiseta de la Legión.

- Son ganas de montar follón, no tiene la menor importancia, me importan un bledo esas críticas. Es una camiseta que me compré en Benidorm porque me gustaba, no es una cuestión ideológica ni nada parecido. Yo me pongo lo que me da la gana y no tengo que dar explicaciones a nadie sobre mis gustos. Y la verdad es que me gusta mucho la imagen de la Legión y su iconografía cristiana católica. Cristo me parece un hombre muy guapo. Mira, ¿no estamos en democracia? Por qué lían entonces el que me ponga esa camiseta. Es una cuestión de imagen o de lo que me sale del coño. Hay que respetar a todo el mundo. Mi vida es muy rica, trabajo mucho, soy una obrera de la música, tengo una mujer maravillosa al lado, hago en cada momento lo que quiero y me siento una persona libre. Los únicos que me pueden cuestionar son los que me conocen y me quieren. Y que viva la Legión (risas). También tengo en casa camisetas de los paracaidistas y del Ejército… porque me gustan. ¿Cuál es el problema? Ni me preocupa que me critiquen por ello.