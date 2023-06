Mario Vaquerizo: "Quien no viene a 'El Hormiguero' no es nadie en este país"

'El Hormiguero' puso la guinda a la semana con la música de Nancys Rubias. El grupo de electrónica, pop, dance y glam liderado por Mario Vaquerizo acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco titulado "Orquesta Nancy", que sale a la venta el 30 de junio. Se trata de un álbum con versiones de canciones que han influido en sus vidas.

Un grupo que se completa con Marta Vaquerizo (hermana de Mario), Miguel Balanzategui y Juan Pedro del Moral.

"Nos hemos dado cuenta después de 20 años que hay que entretener, y lo que más entretiene son las canciones que le gusta a todo el mundo", explicó Vaquerizo en relación a la idea del nuevo trabajo. "Somos el grupo más marciano del mundo: no formamos parte de la industria ni nos ponen en la radio, pero nos llevan a los programas de máxima audiencia y llenamos los conciertos", así definió el vocalista de las Nancys a su banda.

"De nosotros nadie espera nada: este disco no es una intención, es una casualidad", abundó el marido de Alaska. "Vamos vestidos de orquesta, nos compramos estos trajes, de todos los colores, en una tienda de bodas horteras en México", explicó este.

Las fotos del disco están hechas a las 6 de la mañana en un hotel de Torremolinos, el Pez Espada. "Cuando acabamos la sesión nos ofrecimos a cantar allí flamenco gratuitamente", contó Vaquerizo.

Las Nancys salen de gira este verano. Al hilo, Marta Vaquerizo habló de 'la Nancy-furgo':"Allí debatimos sobe todo: los extraterrestes, el cambio climático...". "Un día abrimos la ventanilla y voló la peluca de Juan Pedro, y detrás venían unos amigos que pensaron que era un conejo muerto", relató Mario.

"Hablamos de todo menos de política", dijo Mario en relación a las vistas de Sánchez y Feijóo la semana que viene al plató del programa conducido por Pablo Motos. Al hilo de ello, Vaquerizo, que no da puntada sin ídem, afirmó (en su estrenada condición de invitado platino) que "quien no viene a 'El Hormiguero' no es nadie en este país".