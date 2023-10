Belén Esteban avergüenza a Bigote Arrocet y le califica de cobarde

Que a Belén Esteban nunca le ha gustado Edmundo “Bigote” Arrocet es algo innegable. Ni era santo de su devoción antes ni lo es ni lo será nunca. La antaño princesa del pueblo ataca ahora al artista y empresario por la entrevista concedida a una revista en la que desvela datos de su fracasada relación con la fallecida María Teresa Campos. Fragmentos de aquellos seis años en los que estuvieron unidos hasta que él desapareció de la vida de la veterana periodista de la noche a la mañana.

En unas recientes declaraciones, la de San Blas se muestra contundente y agresiva: “ese hombre me causa vergüenza porque no ha tenido los cojones de hacer esa entrevista cuando estaba viva María Teresa”. Y recomienda a las hijas de la comunicadora desaparecida que no entren en polémicas con Arrocet y le ignoren totalmente. A su juicio es un cobarde.

Belén Esteban y Terelu Campos Netflix

La relación de Belén con Terelu y Carmen es inmejorable, son grandes amigas y la Esteban es consciente del sufrimiento de las hermanas tras la muerte de su madre. De ahí que su apoyo sea incondicional en estos momentos tan duros