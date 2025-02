Belén Esteban estalla por un beso sin permiso y filtrarse cuándo perdió la virginidad

‘Ni que fuéramos Shhh’ ha heredado lo mejor y lo peor de ‘Sálvame’ más allá de la protección de Mediaset. Aun así, parece que no ha perdido su esencia, como así ha sufrido en sus propias carnes este martes Belén Esteban, quien se ha convertido en improvisada presentadora. Ante la baja médica de la oficial, María Patiño, que este lunes estallaba cabreada al filtrarse su diagnóstico y por saberse la comidilla de sus compañeros, su amiga le tomaba el relevo. Lo hacía encantada, pues en el trono de maestra de ceremonias se cree segura. Pero no ha sido así y de nuevo se ha demostrado que entre sus compañeros no se puede estar tranquila, pues Javier de Hoyos ha querido jugar con fuego, jaleado por Kiko Hernández que ha terminado por rematar la faena. ¿El resultado? Una presentadora a la fuga muy enfadada tras recibir un lametón en pleno directo. Muy loco. Un espectáculo como los de antes.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

“Tengo una exclusiva: la fecha en la que Belén Esteban perdió la virginidad”, anuncia el periodista. La protagonista no daba crédito a lo que estaba escuchando y le pidió cordura. “Belén lo busco en Google y sale”, trataba de excusarse su compañero, a la vez que le recuerda que si aparece es porque ella misma lo ha contado en sus entrevistas del pasado. “Vallde, a mí no me hacen gracia estas gilipolleces, porque yo no entro en las veces que vosotros le dais al tiki tiki, si hay música o no hay música”, le reclama al director del programa que ponga freno a esta cuestión. No tuvo suerte, pues David Valldeperas anima a Javier de Hoyos a continuar y mostrárselo a Belén a ver si coincide con la realidad.

Ella se niega a entrar al trapo, preocupada por si esto pudiese ofender a Miguel: “Es que a mí no me gusta hablar de estas cosas, porque estoy felizmente casada y no me gusta hablar de estas cosas aquí”, repetía en varias ocasiones tratando de poner límite a los comentarios de sus comentarios: “M estoy poniendo nerviosa. Ya. Vale”. No le gusta el tema, lo ha dejado claro: “Todo el día con la cama, la cama, la cama. ¿Yo te pregunto a ti? Yo estoy haciendo un programa de entretenimiento, no de follaje”, se defendía de los intentos de sus amigos de saber más y forzar una declaración más contundente aún.

Belén Estaban y Kiko Hernández Mediaset