Boris Izaguirre desvela su única infidelidad para “conocer mejor los gustos de mi marido”

El programa de “Cuatro” presentado por Dani Martínez se ha convertido desde su estreno en uno de los espacios televisivos que más ha dado que hablar. La naturalidad con la que tratan los temas más delicados ha hecho que muchos de sus invitados, de profesionales deportivos a artistas, lleguen a confesar anécdotas o partes de su vida que eran totalmente desconocidas para el público. Este pasado lunes ha sido el turno de Boris Izaguirre que, junto a Xuso Jones y la diseñadora María Escoté como invitados, ha desvelado una infidelidad tras la que se habría reforzado su matrimonio con su marido Rubén Nogueira.

La tensión se empezaba a notar ante la pregunta de Dani Martínez sobre si habían descubierto alguna infidelidad en sus relaciones. Rápidamente, el venezolano ha atajado la cuestión con la soltura que le caracteriza: “Yo no sé si he pillado infidelidad de otros, pero yo las he cometido, y muchísimas”, sorprendía de esta manera a los espectadores y el resto de compañeros del programa. “La infidelidad está sobrevalorada, la infidelidad siempre aporta algo”, seguía antes de entrar en materia y es que la identidad de la persona con la que habría intimado a pesar de su matrimonio ha dejado aún más impactados a todos.

“Cuando yo empecé a salir con mi actual marido, él me presentó a su exnovio, y yo me acosté con él”, decía ante la atención de todos. El escritor ha proseguido añadiendo que su marido estaba viendo la emisión de esa noche y este tema no es algo que le pueda pillar de nuevas: “Esto ya lo hemos hablado porque su exnovio se lo contó a él, que yo no me imaginaba como esto alguien lo podía llegar a hacer”.

Para restarle hierro al asunto ha proseguido ironizando y contando su motivación que se centraba en “conocer mejor los gustos de mi marido, así que no era una infidelidad, era una inversión”, lo que ha terminado por despertar una fuerte carcajada entre sus compañeros.

El matrimonio comenzó su relación hace 32 años y, aunque su boda fue muy sonada en 2006, siempre ha procurado que la intimidad de Rubén, diseñador de moda, permaneciera lejos del foco. “Solo me acosté con ese, quizá si no hubiera hablado habría probado otros”, concluyó sobre esta anécdota que ha dejado a todos perplejos. Lo cierto es que con sus más y sus menos su relación ha sido muy fuerte, sobre todo en los últimos años. En abril de 2022 Boris Izaguirre tuvo que pasar por quirófano para someterse a una endarterectomia carotidea, un problema cardiovascular muy serio en el que Rubén demostró ser su mejor apoyo permaneciendo en todo momento a su lado.