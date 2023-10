Britney Spears confiesa que tuvo un aborto de Justin Timberlake: «Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo»

El próximo 24 de octubre, saldrán a la venta las memorias de la cantante Britney Spears, tituladas "La mujer que hay en mí". En los últimos días, se han filtrado una serie de fragmentos que arrojan un nuevo punto de vista sobre algunos de los episodios más polémicos de la vida de la "Princesa del pop", como cuando se rapó la cabeza frente a unos paparazis que la perseguían o los duros años en los que ha vivido bajo la tutela de su padre. Sin embargo, un dato hasta ahora desconocido ha sido el que ha aportado la revista People el martes, donde explican que la cantante tuvo un aborto de quien entonces era su pareja: Justin Timberlake.

La pareja, mantuvo una relación entre 1999 y 2002, ambos eran muy jóvenes, motivo por el que Justin Timberlake no se vio capacitado para asumir el rol de padre. "Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", expresa la artista en el libro.

Una decisión de la que actualmente se arrepiente: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho.Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre, ha relatado. La cantante define el embarazo de la siguiente forma: "una sorpresa, pero no una tragedia". Una sorpresa que, tal como cuenta, llegó demasiado pronto. "Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero iba a ser mucho antes de lo previsto".

La noticia no ha tardado en hacerse viral, especialmente entre los fans de la artista, quienes han encontrado un nuevo sentido en uno de los videoclips de su diva. La canción en cuestión es "Everytime", y en el vídeo se puede ver a Britney Spears paseando por las habitaciones de un hospital y observando a una mujer que acaba de dar a luz mientras habla de una relación tóxica en la letra de la canción.

Según se rumorea en el medio Page Six, durante los últimos meses Justin Timberlake ha estado preocupado acerca del contenido de esta próxima publicación. Pese a que tuvieron una intensa relación, actualmente la relación entre los dos artistas es inexistente.