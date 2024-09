Cari Lapique toma una dura decisión tras la muerte de Carlos y Caritina Goyanes

La familia Goyanes Lapique está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida tras las inesperadas muertes de Carlos y Caritina, con tan solo 19 días de diferencia. Cari Lapique nunca olvidará este fatídico mes de agosto en el que ha tenido que hacer frente a la pérdida de su marido y su hija, ambos en la misma casa de la urbanización de Guadalmina de Marbella, el lugar en el que se reunía toda la familia para disfrutar de las vacaciones juntos.

La tragedia se ha cebado con Cari Lapique, que cuando estaba comenzado a procesar la muerte de su marido, Carlos Goyanes, recibía una llamada que le comunicaba el fallecimiento de su hija mayor por un paro cardíaco a los 46 años de edad.

Cari Lapique despide por última vez a su hija Caritina entre lágrimas Europa Press

Ahora, tras lo ocurrido, parece ser que la socialité ha tomado una difícil decisión que le ayudará a pasar página y sobrellevar -relativamente- el dolor. Según ha desvelado Nacho Gay en "Y ahora Sonsoles", Cari Lapique estaría planteándose no volver a la residencia familiar de Guadalmina, lugar en el que Carlos y Caritina Goyanes fallecieron este mes de agosto. "Me cuentan que quiso salir inmediatamente de la casa. Dos muertes en esa casa... Me decían que es muy probable que no quiera volver", ha explicado el periodista. "La familia utiliza la casa fundamentalmente en verano, pero me comentan que es probable que se deshagan de esa casa. Volver a ir donde falleció tu marido y tu hija es muy duro", ha añadido el colaborador.

Cabe recordar que Cari Lapique se encontraba en Mallorca, junto a su hermana Miriam, cuando murió su hija Caritina en Guadalmina. La socialité decidió desconectar unos días lejos de Marbella tras el repentino fallecimiento de su marido, Carlos Goyanes. La vivienda familiar marbellí ahora le recuerdan dos de lo momentos más duros de su vida y habría tomado esta decisión para poder sobrellevar mejor el duelo. "Cuando muere Carlos Goyanes, Cari se fue a la casa de su hermana Miriam, en Mallorca, precisamente para cambiar ese escenario y cambiar el duelo, para preparar ese funeral que ahora ha sido doble", ha añadido Beatriz Cortázar en "Y ahora Sonsoles".