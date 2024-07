Carla Vigo se derrite con el romántico gesto de su novio, aunque le amargan las críticas

La vida comienza a sonreírle a Carla Vigo y poco a poco comienza a encontrar la estabilidad personal que tanto ansiaba. Después de unos meses convulsos, en los que su vida estaba patas arriba y viviendo en un piso tutelado para encontrar las herramientas necesarias para afrontarse a las dificultades de la cotidianeidad, la sobrina de la Reina Letizia vuelve a sonreír. El responsable de esta renovada felicidad tiene nombre propio y es que el amor ha jugado una importante baza en todo esto. Los rumores ya apuntaban a que la joven estaría de nuevo enamorada, algo que no ha querido ocultar al mundo y de lo que ha presumido libremente en sus redes sociales. Eso sí, nunca llueve a gusto de todos y ha terminado siendo diana de las críticas. Otra vez.

La primera fotografía de Carla Vigo con su nuevo novio, Xavi Macías, no dejaba lugar a dudas de lo ilusionada que está de comenzar una nueva aventura amorosa. Pese a todo, en toda relación hay obstáculos y, en su caso, el principal es la distancia. El futbolista no vive en Madrid, sino en territorio catalán, por lo que las oportunidades para verse no son tantas como les gustaría. Aun así, encuentran huecos en sus respectivas agendas para compartir tiempo juntos, como así ha hecho ahora él al aterrizar en la capital para estar unos días junto a su amada. Algo que ha quedado inmortalizado a través de una nueva imagen viral de los tortolitos, donde ella se deshace ante el bonito gesto de su chico de salvar la distancia para estar a su lado.

Después de una jornada paseando por las calles de Madrid, descubriendo sus encantos y compartiendo ocio sin despegarse, terminaron pasando por la céntrica plaza de Callao. Allí se pararon para sacarse una foto juntos con la que amenizar el día a sus seguidores en Instagram. Una instantánea con la que demostrar que su romance va viento en popa y con el que Carla Vigo deja claro lo que siente por él, más ahora que él se lo ha demostrado con sus actos: “Te amo. Gracias por venir”, le dedicaba la sobrinísima a su alto novio. La canción elegida para poner banda sonora a su nueva imagen de enamorados no es casual. Se trata del temazo de Karol G, ‘Ocean’, donde se puede escuchar que le dice: “Y si no estoy y algo te pasa. Recuerda que todo en la vida cambia. Y no importa lo que pase. Te prometo, no faltarte. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti”, le dedica como toda una declaración de intenciones.

Carla Vigo con su novio Xavi Macías Instagram

Pero el anuncio de que Carla Vigo está de nuevo enamorada no ha sentado bien a todos. Son muchos los que han demostrado que no comparten su felicidad y han tratado de minar su alegría con mensajes despectivos. Incluso hay quienes han tratado de poner en duda la veracidad de los sentimientos del joven hacia ella o subrayando que no parecen muy afines a primera vista. Mensajes a los que ella incluso ha respondido, no dejando que nadie se meta a valorar lo que sucede entre ellos tan solo por ver una foto de ambos en redes sociales. Menos ahora, que Xavi le ha dejado claro que quiere estar a su lado y pasar tiempos juntos con su viaje a Madrid tan solo para verla. Está enamorada y que haya quien no se alegre por ella le entristece, aunque sabiamente continúa con su vida sin reparar en envidias ajenas.