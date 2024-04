Caso Daniel Sancho: Darling tira por tierra el móvil del asesinato de Edwin Arrieta: “No tenía inclinaciones sexuales hacia otros hombres”

Las últimas semanas han sido vitales para el caso de Daniel Sancho. Este miércoles arrancó la segunda jornada en la penúltima semana del juicio. Una fecha en la que declarará el testigo de la familia Arrieta. La hermana del cirujano no pudo trasladarse a Tailandia para testificar y mostrar a la Corte tailandesa los daños humanos y las consecuencias del desamparo económico al que están haciendo frente, dado que el cirujano colombiano era una de las fuentes de ingresos principales para la familia. Aunque, según dieron a entender desde el despacho Ospina Abogados, Darling era su primera opción. Las dificultades técnicas, así como la agilidad a la hora de conseguir un visado con el que la colombiana pudiera viajar al país asiático lo terminaron por complicar todo.

Ha sido su abogado, Juan Gonzalo Ospina, quien testificó este miércoles como persona de confianza de la familia Arrieta. Darling, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados y ha viajado a España para asistir al programa de Cuatro “Código 10”. Durante la emisión ha relatado algunos capítulos que han puesto en su sitio las afirmaciones que se vertieron sobre el cirujano en un primer momento. “Yo conocía a mi hermano y él no tenía inclinaciones sexuales hacia otros hombres”, zanjaba sobre uno de los puntos en los que se basaba la investigación. Los colaboradores del programa, sorprendidos, le preguntaron directamente sobre cuál habría sido el móvil de este caso. “No me cabe en la cabeza que pudiera estar con otro hombre. Una vez, en Argentina, tuvo una novia (...) Por el dinero, puede ser, por el negocio que iban a montar…”, comienza exponiendo Darling dudando de que la historia que se ha relatado sobre su hermano se asemeje remotamente a la realidad: “Daniel habló de unos vídeos sexuales que mi hermano amenazó con difundir... No creo que existieran. Mi hermano era un hombre mariano y si dicen todas esas cosas es porque está muerto y no se puede defender, igual que dicen que somos una familia de narcotraficantes”, espeta.

Puede que por el momento no se sepa toda la verdad de la historia, pero lo que sí ha quedado claro es que ha dejado a una familia completamente destrozada: “Si una persona te está acosando y haciéndote esas cosas que Daniel dice, ¿por qué te vas de viaje con esa persona? Lo que haces es ponerle una denuncia para que no se te acerque”, reflexiona la hermana de Arrieta sin poder llegar a entenderlo.

Darling ha expresado cuál era la naturaleza de su hermano y da a entender que Daniel tenía pensado este crimen desde hace mucho tiempo: “Él no era agresivo. Jamás estuvo envuelto en un episodio violento. Este señor llevó a mi hermano a Tailandia para matarlo, porque mi hermano ni siquiera llegó a su hotel, no llegó a registrarse, Daniel lo llevó a su bungalow y lo mató”.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho Redes sociales / EFE

En las últimas semanas han sido muchos los que han considerado a las dos familias como víctimas de tan terrible desenlace. Carmen Balfagón afirmaba que en esta historia las víctimas eran seis: Daniel, sus padres, Edwin y los padres de este. Sin embargo, Darling no contenta con esta reflexión ha querido poner las cartas sobre la mesa: “Aquí solo hay tres víctimas: mis padres y mi hermano. ¿Dónde está él? Mis padres ni si quiera pudieron darle el último adiós, darle un último beso, tocar su cuerpo... Los padres de Daniel sí pueden hacer todo eso”, relataba su dolor.

“Nosotros no pedimos la pena capital porque solo Dios te da la vida y te la quita, pero sí queremos justicia, la cadena perpetua, y que si en algún momento Daniel debe ser extraditado, sea para venir a una cárcel colombiana, porque Colombia es el país de la víctima. En España, visto las influencias y demás, estaría en la calle muy pronto”, concluye su discurso con una clara petición.