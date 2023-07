Chabeli Navarro: “Era dinero para ayudarme y lo cogí”

Chabeli Navarro regresa al programa de Emma Garcíacon más fuerza. Así es como se sentía cuando le preguntaron a su llegada sobre las declaraciones que Bertín Osborne había hecho sobre su relación.

El presentador había recalcado que la relación con Chabelihabía tenido un carácter esporádico y que tuvo “no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro”, explicaba en un comunicado hecho en ‘Así es la vida’. En este, el presentador mostró sus dudas sobre si era el padre o no del bebé: “Una persona cercana a ella me dijo que mantenía una relación estable con otra persona”, aseguraba Bertín. También hizo saber que, a pesar de no saber quien era el padre, “ayudaría en su precaria situación con 10.000 euros más 2.200 euros durante nueve meses para ayudarla y estar tranquilo en conciencia”.

Chabeli responde en directo

Ante las palabras del presentador, la sevillana ha acudido a ‘Fiesta’ con más fuerza para desmentir el comunicado. La semana pasada su actitud fue más dubitativa ya que, como asegura Amor Romeira, “ella venía con tanto miedo de ¿Qué puede pasar? ¿Me pueden volver a vetar? ¿Me pueden volver a censurar?”. Sin embargo, en esta ocasión ha mostrado los audios que Bertín Osborne le envió tras enterarse de su embarazo.

Bertín Osborne recibe su premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera José Oliva Europa Press

Aurelio Manzano, en el programa ‘Fiesta’, ha sido uno de los primeros en escuchar las pruebas que habían contra las afirmaciones del presentador. “Está claro que si Bertín, efectivamente, en ese comunicado que se lanza dice: no se si alguna vez estuvo embarazada. En este audio esto al menos se caería”, afirma el televisivo que se acerca por primera vez a la versión de la sevillana.

Por su parte, Chabeli ha negado en todo momento que mantuviera una relación paralela con otro hombre. También ha usado los audios para desmentir que fuera una relación esporádica de unas pocas veces. “En las conversaciones que habéis escuchado se puede ver que me habla con una confianza que no es de dos o tres encuentros” recalca la sevillana que dice que Bertín “pierde toda la credibilidad” al negar conocerla.

Lo que sí reconoce como cierto es que recibió el dinero del presentador. “Era dinero para ayudarme y lo cogí”, aclara Chabeli en el programa. La cantidad ascendía a 10.000 euros más 2.200 euros mensuales durante nueve meses. Por aquel momento Chabeli Navarro estaba pasando por un mal momento laboral y se vio obligada a cogerlo porque “se me cerraron todas las puertas de trabajo en Sevilla cuando salió a la luz su relación con él”.