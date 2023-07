Las mil y una mujeres de Bertín Osborne

En el currículum sentimental de Bertín Osborne (68) aparecen mujeres de todo tipo, famosas y no famosas, empresarias, presentadoras de televisión, actrices, aristócratas, cantantes, fisioterapeutas, esteticistas… El madrileño con corazón jerezano confesó en una ocasión que «me he acostado con más de mil mujeres, y perdonaría una infidelidad…», dada la cantidad de veces que, según desveló, él mismo había sido infiel.

Un farol que se ocupó de desmentir tiempo después, argumentando que lo de «mis ligues había sido una broma». Aún así, entre las relaciones que han salido a la luz, y las muchas de las que no existen constancia, podemos aventurarnos a asegurar que el presentador de «Mi casa es la tuya» estaría en el top tres de la lista de «donjuanes» españoles, compartiendo podio con Julio Iglesias y Máximo Valverde.

Tras años de unión con la venezolana Fabiola Martínez, y una ruptura tan sorpresiva como sonada, Osborne ha vuelto a un primer plano de la actualidad sentimental por sus últimas dos relaciones; la primera, con la esteticista y modelo Chabeli Navarro, que hace unos días aparecía en una revista afirmando que se quedó embarazada durante su «affaire» con el cantante, y «él me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que, si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre». Osborne ha entrado en cólera y avisa con rotundidad que se verá las caras con esta mujer andaluza en el juzgado, a la que acusa de mentirosa. Curiosamente, Chabeli manifiesta que el cantante le aseguró «que tenía hecha la vasectomía», por lo que no tomaron precauciones. Al final, como vemos a continuación, lo de la vasectomía no era cierto.

Chábeli Navarro

La demostración es Gabriela Guillén, una fisioterapeuta paraguaya, que va a convertir a Bertín en padre por séptima vez, a finales de este año. Hoy por hoy, la pareja está distanciada, pero él ya ha dejado claro que se hará cargo del bebé, aunque no tiene previsto iniciar una vida en común con Gaby.

Jóvenes e inexpertos

Remontándonos a los años en los que Bertín comenzaba su carrera en la música, nos encontramos otros nombres de féminas que han pasado por su vida. La más importante, uno de los grandes amores de su vida, fue la fallecida Sandra Domecq, madre de sus tres hijas mayores. Se casaron cuando ambos tenían 21 años y se separaron amistosamente doce años más tarde. Él llegó a la conclusión de que «no te puedes casar tan joven, la ruptura se convirtió en inevitable».

Poco después conoció a la norteamericana Arianne Brown. Una década de amor e incluso planes de boda, pero acabaron tomando caminos distintos por, según afirman quienes les conocen, incompatibilidad de caracteres.

A Brown le siguió un corto idilio con Ana Obregón, que ambos han reconocido, y un rumor insistente que permanece en la incógnita. ¿Hubo flirteo entre este donjuan y Terelu Campos? Fue Carmen Borrego quien dejó entrever que sí existió algo especial entre ellos.

Como ocurrió con la ex mujer de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, a la que el artista definió como «una bestia», seguramente refiriéndose a sus encuentros sexuales en una época en la que él residía en Miami. Por su parte, ella reconoció que «Bertín es un toro en la cama».

En Estados Unidos salió también con la tenista Gabriela Sabatini. Un romance tan discreto del que tan solo quedan algunas imágenes de ambos en la puerta de un restaurante. Igualmente se le vinculó a la actriz Barbara Carrera.

Poco antes de irse a Estados Unidos se le relacionó con Mar Flores. En este caso fue ella la que desveló la relación, que duró muy poco. Al igual que otras «aventuras» no reconocidas con Sophia de Habsburgo, Alicia Koplowitz, la princesa Windisch-Graetz, Lolita, Monica Swartz y Paloma Lago. La modelo recordó aquel idilio en una entrevista con un «era apabullante, sabía decir las cosas adecuadas y no le faltaba experiencia para conquistar a una mujer. Pero, el último gran amor de Osborne ha sido Fabiola Martínez, la venezolana con la que convivió veinte años y es madre de sus dos hijos pequeños. El 17 de enero de 2021 sorprendían a todo el mundo anunciando su ruptura, y un año después firmaron los papeles del divorcio. Ella renunciaba a una pensión compensatoria y su ex marido se ocupaba de la manutención de los menores. A día de hoy, la relación que les une es de respeto y colaboración en la Fundación Bertin Osborne.