Chabeli Navarro contrataca y denuncia las tretas de Bertín Osborne y sus abogados

Las versiones no cuadran y los protagonistas continúan cruzándose comunicados de prensa y documentos legales para desmentir a la otra parte y tratar salir airosos de un entuerto que está acaparando toda la atención estos días. Chabeli Navarro acusó mediante exclusiva en la revista ‘Lecturas’ que Bertín Osborne le había dejado embarazada. También que esto no llegó a buen termino debido a la presunta presión que el presentador ejerció sobre ella para que abortase. Él se ha llevado las manos a la cabeza al conocer este testimonio y, además de tildarlo de mentira, ha anunciado acciones legales para proteger su derecho al honor.

Sin embargo, días después daba un paso más y emitía un comunicado en el que, punto a punto, desmontaba la versión mantenida por su ex, la que él considera tan solo una aventura pasajera sin visos de futuro. Este lunes, Bertín Osborne aseguraba que “tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro”, los cuales emplaza en un periodo de tan solo cinco meses. Ella no está de acuerdo y ha emitido su propio comunicado a través del programa ‘Así es la vida’ para defender su relación: “En primer lugar, quiero desmentir de la forma más categórica el tipo de relación de la que habla el señor Bertín Osborne que mantuve con él. No fueron tres encuentros aislados en cinco meses, fueron muchos más”, se reafirma.

Pero la joven va más allá y asegura que estos encuentros siempre fueron buscados por el presentador, lo que en ella provocó una ilusión romántica: “Y a petición, de la mayoría de los casos, por parte de Norberto. Me proponía salir a cenar, hacer planes y vernos. Fue por su insistencia y la continuidad de nuestras citas, por lo que llegué a pensar que era una relación con vistas a futuro, nada más lejos de la realidad”.

Pero no solo en este punto la expareja no llega a conciliar sus versiones, pues el punto peliagudo llega cuando el también cantante demuestra que se firmó un acuerdo ante notario por el que él se comprometía a entregarle un dinero a su ex. En el documento citado, Bertín Osborne se compromete a entregarle un montante de 10.000 euros, así como una pensión durante nueve meses de 2.200 euros “para ayudarla y estar tranquilo en su conciencia”. Chabeli Navarro no puede entrar en estas cuestiones económicas, pues el tema está judicializado y su abogado le ha recomendado guardar silencio al respecto.

“En segundo lugar y en relación al dinero que menciona el señor Osborne, en breve podré aclarar más estas cuestiones. Yo no he firmado ningún contrato, acta o que se dice que se formalizó ante notario con mi firma o autorización”, asegura en todo momento, lo que pone el foco en su abogada por aquel entonces, Teresa Bueyes. De hecho, tan segura está la joven de lo que dice, que promete que sacará “las pruebas del engaño al que me llevaron en todo este tema y se hablará alto. No he firmado nada diciendo que no sabía si Bertín Osborne era el padre del bebé. Es totalmente falso, yo no firmo nada ni me constaba nada de que eso existiera”. El cruce de acusaciones y desmentidos se superponen y ya pocos saben quién dice la verdad, por lo que habrá que esperar a que cada uno suque las pruebas que dicen obran en su poder para hacerse dueño de la verdad absoluta.