Charo Vega pasa por quirófano para una delicada operación de espalda

Charo Vega, íntima amiga de Carmina Ordóñez y Lolita Flores, ha sido operada de urgencia en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla. Su paso por quirófano ha sido discreto, aunque ha sido ella misma la que finalmente ha dado a conocer cómo se encuentra tras la delicada intervención, mediante sus redes sociales. A sus 67 años, la que fuese habitual en los programas de Telecinco ha tenido que ser operada de un problema en la espalda que le impedía llevar una vida con normalidad, aquejada de constantes dolores. Sobre esto ha hablado ella misma en su cuenta personal de Instagram, informando a sus seguidores del revés médico que ha sufrido, así como del proceso de recuperación en el que ya se ve inmersa. Está siendo tedioso, pero lo importante es que no ha perdido ni un ápice de su sentido del humor.

Su paso por quirófano no estaba programado, sino que ha sido una decisión de los cirujanos de última hora. Ante lo inesperado de su paso por el hospital, Charo Vega ha querido dar detalles sobre su intervención y su evolución. Son muchos los que esperaban noticias sobre su salud y no ha querido hacerse de rogar demasiado, mostrando además la gran cicatriz que ahora corona su espalda: “La cornada ha sido gorda. Estoy muy bien”, soltaba como si tal cosa mientras cedía todo el protagonismo a la herida cerrada con grapas resultante de su intervención. Un paso que ya dio a conocer días antes, esa vez presumiendo de posaderas a través del batín del hospital, dejando evidencias de que este revés médico no iba a poder quitarle la sonrisa y las ganas de disfrutar la vida al máximo.

“Me dirijo al quirófano para arreglar unas vértebras en mal estado. Esto fue el lunes y hoy me encuentro muy bien. Besitos”, escribía con cierta guasa, al añadir un divertido hashtag: #sexienferma. Charo Vega asegura encontrarse bien, a pesar de la delicada operación de espalda por la que acaba de pasar. Es más, parece que ha salido a pedir de boca y ha sido un éxito, pues ella misma se declara “muy contenta”. Lo está después de “mi primera salida a quitar grapas. Duchada como Dios manda. Con mi faja de mármol voy muy tiesa y segura”, detallaba cómo estaba siendo su evolución, esta vez con un hashtag distinto: #meencuentroideal. Quizá esté restando algo de hierro al asunto, pues las operaciones de espalda siempre entrañan muchos riesgos y sus recuperaciones son tediosas.

Ahora, Charo Vega tendrá que llevar esta faja que le proteja la zona lumbar durante unas semanas, para ayudarla a mantener la postura erguida e impedir que haga malos movimientos que pongan en riesgo el éxito de la intervención. Pese a todo, ella quiere mostrarse optimista y reconoce que, por el momento, “la recuperación muy buena, yo estoy fenomenal”, tranquiliza a sus más de 32.000 seguidores. Desde hace un tiempo que no se sienta en un plató de televisión, después de haber participado hace dos años en ‘Supervivientes’. Desde el fin de ‘Sálvame’ su presencia se ha visto reducida, siendo uno de los espacios en los que trabajó como colaboradora, así como un rincón en el que habló largo y tendido sobre sus amistades, así como de sus propia apasionante vida.