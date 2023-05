El comentado despiste de Ana Rosa Quintana tras recibir su último reconocimiento profesional

Ana Rosa Quintana vive uno de sus momentos más dulces en la actualidad. La comunicadora, que hace tan solo unos días anunciaba que estaría unos días fuera de su programa, ha sido galardonada este mismo lunes con la Medalla de Honor de Madrid, otorgada por el Ayuntamiento de la comunidad con motivo del día de San Isidro, todo ello debido a su trayectoria profesional.

Durante esta jornada festiva la presentadora se ha convertido en la gran protagonista de un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles. Emocionada y visiblemente nerviosa, Ana Rosa ha pronunciado un breve pero emotivo discurso en el que ha querido destacar el carácter abierto de Madrid y lo orgullosa que está de sus orígenes.

Alaska y Ana Rosa Quintana comparten la medalla de honor y de Madrid de San Isidro 2023

"La verdad e que no puedo estar más contenta. Los que tenemos un trabajo relacionado con la comunicación y con los demás, lo que queremos es que nos quieran. Y me llena de felicidad este premio". "Dejad que presuma. He nacido en la calle Cadarso, en plena Plaza de España; mi familia materna es de Peñuelas y de Lavapiés, de ahí me debe de venir la cosa chula; la paterna es de la calle Mayor y de la Plaza de España. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Tengo 3 hijos madrileños. Vivo y disfruto mi ciudad. Me encanta porque esta ciudad es la casa de todo el mundo", ha expresado.

Contando con todos los aplausos de los que allí se encontraban, Ana Rosa Quintana ha abandonado el centro del escenario olvidando su Medalla de Honor, y ha sido al darse cuenta de su despiste cuando, llevándose la mano a la cabeza sin dejar de sonreír, ha regresado para recibir este importante reconocimiento.