Cristina Pedroche, clara ante las críticas: “Se genera un mal rollo en mi perfil”

Cristina Pedroche se ha sincerado con sus seguidores tras los últimos comentarios de ciertos perfiles “vacíos”. La presentadora ha comunicado en su “Instagram” que no le temblará el pulso a la hora de bloquear a aquellos usuarios que solo lleguen a su perfil para hacer daños. No es nada nuevo que la de Vallecas se vea sobrepasada por las críticas que suele recibir, y que se han visto incrementados a raíz de convertirse en madre de la pequeña Laia.

“Esta mañana estaba leyendo algunos comentarios de mi último post, que digo el último pero puede ser de cualquiera”, arranca diciendo Pedroche en el vídeo que ha grabado justo antes de entrar al plató de “Zapeando”, programa del que es colaboradora. “He pensado en por qué hay usuarios que ni tienen fotos ni me siguen, pero me dicen cosas horribles para hacerme daño y, ahora que estoy un poquito más tiernecita, consiguen hacerlo”, seguía exponiendo sin llegar a entender el porqué ni de este comportamiento de cientos de usuarios ni el suyo mismo: “¿Por qué los dejo ahí? ¿Qué necesidad tengo de eso? Ya que los he leído. Los voy a borrar y los voy a bloquear”, detallaba dando a entender que la solución era evidente desde el primer momento.

Cristina Pedroche al límite Instagram

Lo cierto es que durante mucho tiempo ha llegado a límites insostenibles, tomando periodos de desconexión de las redes para no saturarse. Sin embargo, este comunicado deja claro que ya “no lo voy a permitir”. La presentadora ha confesado que es la primera vez que bloquea a algunos de estos usuarios, pero no se siente mal por ello, de hecho, ha notado un alivio tras silenciar sus voces: “Me siento bien”, reconocía. Lejos de tomar la decisión únicamente por su salud mental, ha confesado que lo hacía por su comunidad: “No es algo que me venga bien a mi y creo que no le viene bien a nadie”. “Cuando hay alguien que pone una cosa super fea vienen otros que me intentan defender. Luego vuelve la gente que intenta meter más caña y se genera un mal rollo en mi perfil”, exponía sobre el problema que no ha hecho más que crecer en su comunidad. Por el momento, solo se puede esperar a ver si la oleada de “hate” hacia Cristina desaparece poco a poco o si, por el contrario, esto hace que surjan nuevos perfiles falsos: “Así que ahora, cuando haya algún comentario o algún usuario que yo vea que está haciendo daño sin más, pues lo voy a bloquear y no me voy a sentir mal por eso, porque me tengo que cuidar yo”, ha concluido antes de desearles a sus seguidores una feliz tarde de miércoles.