Cristina Pedroche estalla contra las críticas y se plantea volver a quitar los comentarios

Después del nacimiento de su primogénita,Cristina Pedroche se ha situado en el centro de la crítica social. Cada movimiento que realiza es analizado con lupa, lo que resulta duro para la presentadora que tiene la convicción de mostrar sus experiencias sobre la maternidad por redes a fin de ayudar a otras madres con lo que ella ha vivido y aprendido.

La pareja formada por la presentadora y el chef de fama internacional, Dabiz Muñoz, puso rumbo hace unos días a Dubái. En este viaje de trabajo para comprobar que todo fuera correcto en su restaurante StreetXO en Dubái, cuyo plan era inaugurarlo en el primer trimestre de este 2023, se le ha sumado un factor social importante. La pareja no quería separarse de su pequeña Laia, de cuatro meses, y decidieron que la acompañaría en su viaje en avión.

En su perfil de ‘Instagram’ Pedroche ha compartido algunas de las imágenes de este primer gran viaje acompañadas de algunas reflexiones en las que explicaba su gran miedo por esta nueva situación: “Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor. Me daba miedo bañarme con ella en la piscina y le ha encantado. Tengo muchos miedos porque soy novata y me siento perdida muchas veces. Pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una. Y vayamos donde vayamos ella está feliz. Y yo más. Mi hija no para de darme lecciones. Y yo encantada”, explica sorprendida de aprender cada día una cosa nueva de su pequeña Laia.

Sin embargo, ante este bonito momento de desarrollo en la maternidad le han llegado varios mensajes en los que se cuestionaba la intención y la acusaban de dramatizar. En el pasado Cristina Pedroche ya tomó la decisión de no enseñar el rostro de su pequeña por temor a que heredara el ‘hate’ que le había tocado vivir a la televisiva, pero también decidió, cansada de tener que responder a los comentarios hirientes sobre su manera de criar a su hija, que eliminaría los comentarios. Fue una temporada relativamente tranquila para ella, aunque las críticas siempre acaban llegando. Con ánimo por retomar una mejor relación con su comunidad de tres millones de seguidores, Cristina volvió a activar la caja de comentarios, decisión que ahora se está replanteando.

“No soy ni la primera, ni la única, ni la última madre, pero escribo en mi cuenta personal lo que me pasa a mi. No dramatizo. Comparto mis sentimientos porque me ayuda ver o leer a otras madres con mis mismos miedos. Me hace sentir que no estoy sola y que es normal lo que me pasa” estalla mientras se plantea seriamente el “quitar los comentarios otra vez porque hay gente muy hiriente”.

Cristina Pedroche responde a las críticas desde su perfil de 'Instagram'. Instagram

En varias ocasiones ha relatado que la experiencia de la maternidad es una de las mejores cosas por las que ha pasado y que tiene la intención de ampliar la familia, puede que muy pronto: “una hermanita me encantaría darle. Eso sí, todo chicas”, expresaba así la colaboradora de ‘Zapeando’. Y es que estas intenciones no podrían tener lugar sin la familia que han formado Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Desde las redes han expresado que su afecto y fortaleza familiar se incrementa con cada día que pasa. Cada cierto tiempo David sorprende a la presentadora con algún detalle y unas palabras muy sinceras que comparte en las redes: “eres luz, pasión, belleza, alegría, amor, diversión, lealtad, energía, única… eres absolutamente adictiva, como la trufa blanca de Alba. Que suerte tenerte en nuestras vidas”, declaraba desde sus redes sociales. A este comentario no tardó Cristina en responderle y hacer partícipe a toda la sociedad del gran amor y el gran momento que están compartiendo ahora.