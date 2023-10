La foto de Cristina Pedroche dando el pecho a su hija y su profunda reflexión

Cristina Pedroche está experimentando una montaña rusa de emociones desde que el pasado mes de julio se convirtiese en mamá. El nacimiento de Laia le ha sumido en un proceso de cambio al que le ha costado acostumbrarse, pero del que se ha confesado enamorada. Los primeros meses con su bebé en casa han sido de descubrimiento, de mucha felicidad, pero también de instantes y situaciones que han supuesto retos difíciles de afrontar. Ella lo ha narrado todo con total normalidad en sus redes sociales, contando lo maravillada que está con su bebé, pero también sin ocultar que la crianza también implica aspectos negativos que no siempre se cuentan en público por miedo a posibles críticas.

Con esas, la presentadora ha querido mostrar una cotidiana estampa en sus redes sociales, dando de mamar a su pequeña. Eso sí, ha tapado estratégicamente lo que no quería que se viese, para evitar el viejo debate sobre si se debe o no mostrar algo tan natural como un bebé alimentándose. Pero quizá lo más curioso no es la foto, compartida con motivo de su 35 cumpleaños, y que muestra la celebración privada junto a Dabiz Muñoz. Sino la felicidad que dice que sintió en esos instantes: “Ayer fue el mejor cumpleaños que recuerdo. Fue un día muy especial y emotivo. El primero como madre creo que no se olvida jamás. Otra vez más me habían avisado de que mi primer cumpleaños y cuando la beba cumpla un año, son fechas que te marcan para siempre, porque las vives como primera vez”, explica.

“Me habían avisado de que lloraría y estaría sensible y otra vez me supere. Creo que llevo tantos años meditando y mirándome hacia dentro que eso hace que me conozca muy bien y me hace vivir todo al límite, porque estoy todo el rato presente. Sea como sea, sí que lloré, pero de felicidad. Porque siento que estoy muy orgullosa de lo que soy, de la familia que tengo (y de la que estamos construyendo) y de la gente que me rodea. Así que gracias, muchas gracias a todos los que me deseasteis cosas tan bonitas ayer”, termina por detallar Cristina Pedroche, para después dejar una reflexión sobre la maternidad que ha sido muy aplaudida.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en una imagen de archivo GTRES

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es la reflexión que la presentadora ha plasmado como acompañamiento a su fotografía. Y es que se ha percatado de algo en lo que antes no pensaba, pues la maternidad le ha ofrecido un nuevo punto de percepción. “Momento de reflexión. Siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo semanas antes incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día. Que es especial, y lo es. Pero este año se me ha olvidado que iba a ser mi cumpleaños en varios momentos y es que sí, es muy importante, cumplo un año más. Pero ahora mi día especial es cada mañana cuando despierto con mi hija o cuando me sonríe, o cuando me toca la carita”, comenzaba a explicar cómo le ha cambiado la vida en los últimos meses.

Reflexión de Cristina Pedroche Instagram

Cristina Pedroche continuaba dándole la vuelta a la tortilla, pues considera que su cumpleaños también debe ser un día en el que agradecerle a su progenitora todo lo que ha hecho por ella: “Ser madre ha cambiado muchas cosas. Por eso, este año a quien quiero felicitar yo es a mi madre. Porque hace 35 años ella se convirtió en madre, dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Gracias mamá por todo lo que haces. Felices 35 años de maternidad mamá. Te quiero”.