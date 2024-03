Cristina Pedroche, al límite por las críticas: “Tengo la sensación de que todo lo hago mal en redes”

Cristina Pedroche es uno de los rostros visibles de nuestro país que cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales. Desde su perfil de “Instagram” comparte sus proyectos, parte de su vida y algunos consejos que considera útiles. Sin embargo, no se puede negar que dentro de la comunidad de la presentadora haya usuarios que pretendan dañarla con comentarios cargados de odio.

Hacía ya un tiempo que no se pronunciaba por las redes para denunciar esta práctica frecuente de muchos de sus haters, pero en esta ocasión su enfado ha sido tan grande que ha querido contestar directamente a la internauta en cuestión.

En su última publicación ha tocado uno de los temas por los que más críticas recibe: la maternidad. En una sencilla imagen en la que aparece posando con un vestido crochet blanco ha compartido las palabras: “No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti”. (Es una frase de un libro que me ha hecho reflexionar. A mí y solo a mí)”, aclaraba también la colaboradora de “Zapeando”.

No han tardado en llegar comentarios criticando esta desacertada frase: “Si hubieras sufrido infertilidad quizás opinaras de otra manera o quizás no habrías hecho ese comentario”, le dedicaba una usuario.

No ha sido la única que se ha tomado a mal el texto y otra le espetó: “Las que no lo somos no tenemos ni idea, ¿no?”, a lo que la Pedroche ya no ha podido tolerar y le ha respondido una sola vez para dejarlo muy claro.

“¿En serio? Por favor, no llevéis todo a lo personal. Está claro que, diga lo que diga y ponga lo que ponga, siempre habrá alguien que se ofenda. Tengo la sensación de que todo lo hago mal en redes. Es una frase que he leído en un libro y me ha hecho reflexionar y en el story he puesto ‘y aún así entiendo poco’. Por favor, un poco de cariño y empatía. Da igual cuántas veces diga que estoy mal, cuando más me muestro y más me abro, más odio recibo”, finaliza un poco triste porque la polémica la persigue un día sí y otro también.