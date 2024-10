Críticas a los amigos de Mayra Gómez Kemp por dejarla morir sola: “¿Dónde estabais?”

La muerte de Mayra Gómez Kemp ha dejado a todos desolados. Pero quizá no todos los que estén llorando su muerte en los platós de televisión o en las redes sociales con emotivos mensajes de despedida hayan estado a la altura de las circunstancias. La presentadora sufrió una aparatosa caída que le obligó a pasar por quirófano y permanecer unos días ingresada en el hospital. Después logró recuperarse lo suficiente como para emplazar su evolución en su residencia de Madrid. Donde el pasado domingo fue encontrada sin vida, siendo las circunstancias que rodean a su fallecimiento todo un misterio. No se habla de lo que ha sucedido, pero sí se plantea la idea de que ha estado sola en sus últimos días. Un clamor a modo de crítica a los que se consideran amigos de toda la vida y que no lograron estar a la altura de lo esperado, al menos para Ramón García, que ha mostrado su profundo pesar al enterarse de la trágica noticia y en el marco en el que ha sucedido todo.

Mayra Gómez Kemp Jesús G. Feria La Razón

“¿Dónde estabais?”, pregunta el presentador desde su espacio en su programa en CMM TV, ‘En Compañía’, donde mostró su profundo dolor al tener que despedirse de una compañera de trabajo con la que ha vivido muchos momentos: “Me van a permitir que ahora hable de alguien muy especial para todos ustedes y todos los que nos dedicamos a este trabajo. La noticia nos embargó de dolor, nostalgia y de muchas cosas. La verdad es que ayer me llamó un amigo muy temprano por la mañana. Me asusté, no sabía de esa llamada. Cuando me dijo la noticia de su muerte, me vinieron a la cabeza muchísimas cosas. Casualmente la última vez que Mayra estuvo en esta televisión fue en un programa que yo tuve la suerte de presentar, que se llama ‘Gente Maravillosa’. Ese día, Mayra ya venía tocada por algo que siempre hablamos aquí, que es la soledad”, se sinceraba el presentador con la audiencia.

“Hoy en día todos saben de su vida. Pasó por dos cánceres muy complicados que le afectaron a su arma de trabajo, la voz. Siempre la vamos a recordar por el ‘Un, dos, tres’, pero venía de padres artistas, fue actriz, fue cantante, fue una gran locutora de radio y llegó al ‘Un, dos, tres’. Fue la primera mujer en el mundo que presentó un programa concurso. La primera. Si Mayra hubiera sido norteamericana, sería hoy como Oprah Winfrey por ejemplo. Pero ella nació en La Habana, en Cuba, y por circunstancias de la vida acabó viviendo en España”, destacaba su trayectoria, para denunciar lo injusto que ha sido la vida con ella. Especialmente cuando le propinó el duro golpe que supuso la muerte de su marido, Alberto Berco, en 2021: “Cuando murió su marido Alberto se le fue su vida. Y eso mezclado con que no tuvieron hijos, pues nuestra querida Mayra que siempre empezaba el ‘Un, dos, tres’ bajando las escaleras y tocando al público, estaba muy sola”.

La propia Mayra Gómez Kemp puso sobre la mesa su soledad en diversas ocasiones con sus más íntimos, también con Ramón García: “Yo los últimos años hablaba mucho de soledad con ella. Y ella me explicaba lo mal que lo pasó y lo mal que lo pasaba. Es curioso cuando todos ustedes creen que los que estamos al otro lado de la pantalla somos muy afortunados, somos muy felices, ganamos muchísimo dinero, estamos muy bien acompañados, tenemos todos lo que queremos, pero no es así. Siento decepcionarles. Nuestra vida es como la de ustedes y a veces un poco más dura, porque somos entretenedores. Mayra era una gran entretenedora. Y se ha muerto sola. Morirse sola tiene que ser lo peor que hay. Y no es justo que alguien que acompañó a tantos millones de españoles se muriese sola”, reclama el presentador, que trató de remover la conciencia de sus amigos: “Y por dar un pellizco a la moral de muchos, desde ayer veo muchísima gente hablando de Mayra. A muchísima gente que saca fotos con Mayra y a muchísima gente que dice que era muy amigo o amiga de Mayra. ¿Dónde estabais antes? ¿Por qué se murió sola? En este país somos así”, sentenció cabreado con la emoción contenida en varios momentos de su discurso.