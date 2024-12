Despixelamos a Verónica, la hija pequeña de Ramón García y Patricia Cerezo, por su 18 cumpleaños

Verónica García Cerezo está de celebración. La hija menor de Ramón García y Patricia Cerezo cumple hoy 18 años y su madre le ha dedicado unas bonitas palabras en el día que alcanza su ansiada mayoría de edad, muy emocionada por su pequeña.

"¡Llegó tu mayoría de edad!! Por fin. Parecía que no llegaba nunca, ¿verdad? Es lo que tiene nacer en diciembre, cariño mí. Pero a mí se me ha hecho muy corto, mi vida. No me puedo creer que hayan pasado ya 18 años desde ese 5 de diciembre del 2006 a las 7 de la mañana , yendo en el coche a toda velocidad en plena víspera de puente, diluviando, con huelga de transportes incluida y yo sacando el pañuelo por la ventana para llegar a tiempo al hospital porque tenías mucha prisa por nacer. Y llegaste a este mundo perfecta, muy pequeñita, tan buena y además...tan parecida a mi que me moría de amo", ha comenzado diciendo la periodista, desvelando por primera vez cómo fue el nacimiento de Verónica.

" Fuiste el mejor regalo anticipado de Navidad para tu hermana y la felicidad plena para mí. Feliz cumpleaños princesa. Te deseo toda la felicidad del mundo, te lo mereces. Gracias por estar siempre. No te haces una idea de lo orgullosa que estoy de ti.. por lo que estás logrando con tu esfuerzo e ilusión. Te has convertido en una mujer extraordinaria, responsable , divertida y trabajadora al máximo. Y quiero que sepas, que siempre serás mi niña pequeña, pasen los años que pasen. Querida Verónica, te quiero hasta el infinito y más allá que no se puede superar, tú y yo siempre juntas, siempre, siempre", ha finalizado Patricia Cerezo junto a un vídeo de fotografías de su hija pequeña.

Ramón García y Patricia Cerezo conformaron uno de los matrimonios más mediáticos de nuestro país hasta que decidieron poner punto final a su relación en verano de 2021. Después de más de 24 años juntos y dos hijas en común, ambos periodistas tomaron caminos separados. Ramón y Patricia mantienen una excelente relación desde entonces y siempre se han deshecho en halagos el uno hacia el otro públicamente.

Ramón García y Patricia Cerezo junto a su hijas, Natalia y Verónica Gtres

Hoy, Verónica alcanza la mayoría de edad y no sería de extrañar que celebrase esta fecha tan señalada junto a sus familiares y allegados más cercanos. De momento, se desconocen los planes que tiene la hija de Ramón y Patricia, pero no sería de extrañar que sus padres le hayan organizado un gran fiestón por sus 18 cumpleaños. De hecho, su hermana Natalia, que ahora tiene 21 años, tuvo una puesta de largo cuando alcanzó su mayoría de edad.