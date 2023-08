Patricia Cerezo: "La armonía con mi exmarido Ramón García es más que evidente"

Durante veinticinco años, Patricia Cerezo fue la “eterna consorte” del presentador Ramón García. Hoy, dos años después de anunciar su ruptura matrimonial, la periodista confiesa que “he renacido”. Como mujer y como periodista. Colabora en programas de Telecinco, Cuatro y Telemadrid y se está convirtiendo en una de las caras más populares del mundo televisivo.

“Me siento feliz, agradecida y muy orgullosa de mi trabajo en televisión y de poder desarrollar mi profesión”. Vemos a Patricia Cerezo todos los días en ‘En boca de todos’, de Cuatro, tres veces a la semana en ‘Así es la vida’, de Telecinco, y una en ‘Juntos’ de Telemadrid.

Patricia Cerezo y Ramón García Instagram

Pregunta: Con Ramón García mantiene una relación muy cordial…

Respuesta: La armonía entre nosotros es más que evidente. Que una pareja rompa no significa que tenga que llevarse mal, el cariño y los lazos familiares perduran y siempre tendré palabras buenas para él.

P: No quería enamorarse de nuevo tan pronto, pero la llegada de Kiko Gámez a su vida ha conseguido que crea de nuevo en el amor.

R: Estoy feliz y encantada. La aparición de Kiko fue una gran sorpresa que me dio la vida. Cuando menos lo esperaba, el amor llamó a mi puerta.

Patricia Cerezo en una imagen reciente UAT GTRES

P: ¿Se ve casada de nuevo?

R: Estoy viviendo esta relación intensamente, de una manera plena y con mucha ilusión y el tiempo dirá si damos ese paso o no. Estoy en una etapa muy bonita…

P: Y ha dejado atrás el sambenito de “consorte de…”

R: Si. no me gustaba nada ese calificativo. Y no miro atrás ni para tomar impulso. Eso sí, estoy orgullosa de haberme dedicado tantos años a mis hijas, pero quizá tendría que haber empezado a trabajar antes. Por eso les inculco a ellas que sean independientes, responsables y que sigan su camino sin renunciar a nada.