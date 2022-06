Ramón García, molesto con los reproches de su exmujer, Patricia Cerezo

No le han sentado nada bien a Ramón García los últimos reproches que le ha lanzado su exmujer, y madre de sus dos hijas, Patricia Cerezo, en una entrevista realizada por Omar Suárez para una revista.

La periodista, que acaba de abrir un gabinete de comunicación y es tertuliana en un programa de Telemadrid, se duele de “haber sido siempre la eterna consorte. Ahora he renacido”. Y a Ramón no le han gustado esas palabras, porque considera que no vienen a cuento a estas alturas de la vida, entre otras cosas porque, tras romper, llegaron al acuerdo de no alimentar rencillas del pasado.

La periodista Cerezo acaba de cumplir cincuenta espléndidos años y, que se sepa, vive una feliz relación sentimental con el ingeniero de Telecomunicaciones, Kiko Gámez, también separado y padre de dos hijos.

Otra frase de Patricia, “Kiko es junto a mi padre quienes más han creído en mi”, tampoco ha sido bien recibida por el conocido presentador. En cierto modo, se ha sentido un tanto ninguneado porque es como si él no hubiera creído en su mujer en sus más de dos décadas de matrimonio.

Mientras Cerezo ha rehecho su vida amorosa, Ramón es un hombre separado y sin compromiso. Trabaja en una televisión autonómica y lleva una existencia muy discreta, algo habitual en él.