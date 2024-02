Los detalles más duros del embarazo de María Castro

María Castro, la actriz de “La Promesa”, está viviendo uno de los momentos más especiales antes de dar la bienvenida a su tercera hija. Falta muy poco para el momento y, a pesar de los sustos que ha tenido durante este viaje, los siguientes pasos están muy bien programados.

Durante todo su embarazo no ha dudado en compartir los momentos más especiales de su gestación, como sus niñas Maia y Olivia jugando a hacer ecografías o cuando tuvo un pequeño susto al no sentir los movimientos de su pequeña. Sin embargo, en las últimas semanas lo que ha resonado ha sido la fecha en la que van a conocer a la tercera de sus hijas. En su perfil de “Instagram” ha explicado el motivo por el que sabe que ya solo le quedan siete semanas”

“Preguntáis mucho mucho, por qué digo que quedan 7 semanas, si hay embarazos de hasta 41 semanas”, comenzaba diciendo la actriz acompañando a una imagen en la que presumía de barriga. Para ella los motivos están claros y no ha tenido problema en exponerlos: “Lo primero porque será una cesárea sí o sí… Es la tercera y en mi caso ya no se la juegan. También es verdad que con Olivia a punto estuve del desgarro uterino, y supongo que eso influye”, decía relatando un primer factor que a muchos ha impactado.

“Lo segundo, porque será programado como todos, porque al pincharme heparina los días previos a “abrirme” deben bajar la dosis poco a poco para no sufrir trombos, pero al tiempo no llegar anticoagulada a quirófano… Ya que supondría un problema el no poder cortar la hemorragia. Así que por eso no esperan a que mi cuerpo se ponga de parto… lo ponen ellos “pronto”, para evitar sustos de última hora”, terminaba así de decir por qué habían optado por esta decisión de provocar el embarazo a la semana 37.

Por el momento la familia se encuentra emocionada y muy tranquila con el desarrollo de la pequeña. La niña está en el percentil 74 y ya pesa un kilo y medio. Así que esperan que durante las semanas que quedan se siga desarrollando “los suficientes mofletes para comérnosla a bocaos”.