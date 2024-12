El diario de Amilibia: El cerdito de la Bego

Leo: «Solo 40 euros de saldo en las cuentas de Begoña Gómez». Me he quedado de piedra pómez, pues uno, por sus muchas dudas, tiende a la porosidad. Duda 1) Si tiene solo 40 euros en el banco, ¿puede ser porque el resto de sus ahorros los guarda en el cerdito, o sea, en la hucha clásica? Duda 2) ¿Es tan grave la crisis económica, propiciada básicamente por el mal empleo de los fondos de la UE y la Deuda Pública de más de 1,6 billones de euros, que ya alcanza hasta a la familia del Apolo? Duda 3) ¿En el próximo consejo de ministros, Marisú pasará la gorra para aliviar entre todos la angustiosa situación de la presidenta? Duda 4) ¿El presidente le ha aconsejado a su señora, con gran sentido del ahorro, que pase de hacer la compra en Lidl en lugar de hacerla, como hasta ahora, en Sánchez Romero y El Corte Inglés? Duda 5) ¿La bancarrota de la Bego motiva el especial frenesí con que Él canta La Internacional: «arriba los pobres del mundo, en pie esclavos sin pan…»?

Begoña Gómez EUROPAPRESS Europa Press

Con casos como el de la Bego, no me extraña que el número de pobres aumente en España. Leo: «Cáritas denuncia que 9,4 millones de personas están en exclusión social, un 19,3 de la población, con la vivienda y empleo como flagelo». Leo también: «Dos millones de pobres más que hace dos décadas». Me cuesta imaginar a la Bego en las colas del hambre o pidiendo ayuda a la ONG del Padre Ángel, ni tan siquiera solicitando una subvención de la UE como autónoma, pero me temo que va a tener que romper el cerdito para hacer frente a los gastos de la Navidad. Y luego, la dura cuesta de enero. A ver si nos toca al menos la pedrea, Bego.