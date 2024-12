El diario de Amilibia: Los juicios al puterío

Si la propuesta de las feministas sociatas llega a aplicarse y al final los militantes del PSOE «que se sirvan de servicios sexuales bajo pago» son expulsados del partido con deshonor y marcados a fuego por la infamia, tendrán que formar un tribunal para juzgar a los sospechosos integrado por feministas radicales, o sea, una fusión de Sección Femenina Sociata y Damas de la Parroquia Marxista/Leninista por la Moral, la Virtud y las Buenas Costumbres. Ellas determinarán si el encausado pecador merece ser apartado del sanchismo. Preguntarán, pienso, dónde y con qué meretriz lo hizo (para socorrerla), cuántas veces, qué posturas o tipos de sexo solicitó para su deleite obsceno y maltratador, si hizo uso de las necesarias medidas profilácticas, si utilizó látigo u otros objetos de tortura sadomasoquista, si acudió a la aberrante cita totalmente consciente o borracho (la bebida puede ser un atenuante), qué cantidad abonó, etc.

Manifestación 8M Movimiento Feminista. David Jar La Razón

Pero habrá problemas. Al no existir generalmente factura del lance lascivo será difícil demostrar la existencia del trato comercial que define la prostitución, pues para obtener favores sexuales a cambio de vida lujosa y regalada, ya está en muchos casos la institución matrimonial. Además, la defensa del presunto imputado podría presentar ante el tribunal a la furcia en cuestión para que ésta manifestara bajo juramento, con la mano sobre «El Capital», el «Libro Rojo» de Mao y el «Manual de resistencia», que se acostó con el presunto putero simplemente porque le gustaba, sin percibir por ello ninguna compensación económica, como es habitual en esos casos. «Fue mi capricho de esa noche», podría añadir. Y si no hubo pago, alegaría la defensa, ante la inexistencia de trato comercial habría que concluir que el encausado y la testigo no fueron cliente y prostituta, sino amantes. Y a los amantes no se les expulsa, ¿no? Menuda papeleta.