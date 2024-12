El diario de Amilibia: El enigma de Tezanos

Robert Mankoff, viñetista y editor de «The New Yorker» durante 40 años, gran humorista, aún sueña con que un presidente de cualquier país y de cualquier ideología haga realidad aquel chiste suyo con este mensaje, no necesariamente navideño, a la ciudadanía: «Hemos analizado los temas con mucho cuidado. Hemos consultado a nuestros asesores y nos hemos dado cuenta de que no sabemos lo que está pasando. Es demasiado complicado para que podamos entenderlo». Que el Senado vaya a dedicar todo un año a investigar cómo se lo monta José Félix Tezanos en el CIS para dar siempre ganador al Apolo de la Moncloa aunque éste disparara en la Gran Vía a los transeúntes (Trump dijo en la Quinta Avenida, vale igual), y por qué falla más en sus predicciones que Rappel, define este país y el papel del Senado: todo un año para investigar lo que en las barras de los bares de España está clarísimo. Con un par.

Hay quien cree que Tezanos se rige por la Teoría del Caos, ya saben: el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar nevadas en Tokio. Él observa los aleteos del Apolo de la Moncloa, tira los dados, y clava que Feijóo se queda cuatro puntos abajo. El azar, dijo alguien, no es más que la medida de la ignorancia, pero eso no explica lo de Tezanos, solo la gilipollez de este vejestorio que compra lotería de Navidad todos los años para que no le toque ni la pedrea. Gonzalo Adán, director del instituto demoscópico SocioMétrica, ha dicho en el Senado sobre el enigma Tezanos: «Si lanzas una moneda al aire una y otra vez y siempre sale cara, la moneda está trucada». Sí, está trucada; sí, siempre sale cara. Pero qué cara, oigan. Digna de estamparse en la medalla que Tezanos besa devotamente cada día. O así.