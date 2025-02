El diario de Amilibia: España será diferente

Dicen que fue Manuel Fraga el inventor del eslogan turístico «España es diferente». Leo: «España alcanza ya los 49 millones de habitantes y casi el 15 por ciento son extranjeros». Cuando lleguemos al 90 por ciento de extranjeros, al fin habremos alcanzado nuestro eterno sueño: ser definitivamente un país diferente, o sea, otra cosa. No se sabe si para bien o para mal, pero sin duda será la Nueva España. Esto suponiendo, claro, que la nación siga llamándose así y que el asteroide YR4 no impacte contra la Tierra y precisamente en España el 22 de diciembre de 2032: sería demasiado que el asteroide nos chingue las Navidades y la Lotería Nacional. Que nos caigan dos gordos el mismo día es un exceso que no se merece este país de nuestros pecados ni tan siquiera Puchi, Junqueras y Otegi juntos.

Carles Puigdemont OLIVIER HOSLET Agencia EFE

Creo que para entonces este vejestorio ya no estará aquí. Leo que en Zamora hay un proyecto tecnológico pionero que monitoriza a los ancianos, o sea, que les ponen chips o sensores para vigilar sus movimientos. A mí no me va que el Nuevo Movimiento me controle los movimientos. Antes monja. Junto a la tecnología tienen el proyecto Acompañamiento Silver. Leo: «Surgió hace dos años y ya tenemos a 30 vecinas trabajando en la atención de sus convecinos en una treintena de pueblos», dicen desde Zamora. No pienso ir a vivir allí; ya tengo vecinas que me vigilan un poco, sin agobios, que nunca es conveniente una cuidadora pelma.

A mí me gustaría que me cuidara Ana de Armas. Lo sé, es difícil, pero si es capaz de conciliar el comunismo castrista de su novio Miguel Anido con la cienciología de Tom Cruise, es una Supergirl. Ay, que penita perderme la España diferente, porque no creo que Mónica García lleve la criogenización a la Seguridad Social, ¿verdad?