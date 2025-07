La policía insiste: "Cayetano Rivera tuvo una actitud violenta y agresiva"

Cayetano Rivera es el protagonista indiscutible de la crónica social tras darse a conocer que fue detenido por la policía durante la madrugada del pasado lunes 30 de junio. Al parecer, el torero se vio implicado en un altercado en un conocido restaurante de comida rápida de la calle Atocha de Madrid y agredió, supuestamente, a un policía.

Todo comenzó con una trifulca en el restaurante entre Rivera y los trabajadores del local, que acusan al diestro de ir “bebido” y de mostrar una actitud irrespetuosa con ellos. “Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía”, reveló el periodista Carlos Quílez en el programa “Y ahora Sonsoles”.

Sin embargo, Rivera desmiente tajantemente que mostrara una actitud problemática y acusa a los agentes de haberse sobrepasado en el uso de la fuerza. Dos versiones contrapuestas que esta mañana se han enfrentado en “Espejo público”.

La versión de Cayetano Rivera

Por un lado, el abogado del diestro, Joaquí Moeckel, ha insistido en que la policía se extralimitó y trató a su cliente “casi como un yihadista”, explicando qué sucedió según su punto de vista: “Cayetano estaba discutiendo con una empleada y en ese momento, por la espalda, le llegan unos señores que le dicen ‘somos policías’. Tuvieron un rifirrafe, nada grave como para tirar a una persona al suelo y engrilletarle. No se puede ir deteniendo a la gente porque tenga un rifirrafe en una hamburguesería”.

MADRID.-Sucesos.- Detenido de madrugada el torero Cayetano Rivera por desobediencia a la Policía Europa Press

El letrado insiste en que “hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía” que se mantuvo a lo largo de toda la noche: “Tenían a Cayetano esposado en el calabozo, cuando ya estaba detenido. ¿Era necesario ese trato?”. Además, señala que más allá de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el propio Cayetano también “estaba grabando un vídeo de su discusión con la empleada, con la intención de hacer ver que la actitud de la empleada no era correcta”, unas imágenes que podría usar como prueba para avalar su versión.

La versión de la policía

Por su parte, Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, ha defendido la actuación de sus compañeros y ha asegurado que Rivera presentó una actitud violenta y agresiva, por la que se vieron obligados a reducirle.

“La policía es requerida ante una situación descontrolada por un hombre violento. No actúan dos, actúan cuatro, en apoyo ante una actitud violenta. Se encuentran con una persona agresiva que no colabora y no abandona el lugar. Esta persona se enfrenta a la policía, y por eso acaba detenida, y hay cámaras que demuestran esto”, explica el agente sobre la versión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además, destaca que, tras leer sus derechos a Rivera, este “no solicitó el habeas corpus, por lo que no creía que la detención estaba siendo ilegal”. Lejos de sobrepasarse por ser famoso, Giraldo manifiesta todo lo contrario: “Los agentes fueron bastante garantistas con Cayetano. En apenas cuatro horas estaba puesto en libertad, para evitar el daño a su imagen”.