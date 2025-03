El diario de Amilibia: Más búnkeres, porfa

Leo: «Los líderes de la UE validan un plan para rearmar sus ejércitos ante un peligro inminente». Acojonadito estoy. Está bien, creo, remendar nuestras viejas trincheras cuando el Séptimo de Caballería ya no va a desembarcar otra vez en las playas de Normandía, pero ¿dónde nos metemos los vejestorios que no podemos correr? Porque algo habrá que correr, aunque no sepamos hacia dónde. Nos llenan la cabeza de titulares alarmistas, hablan de 800.000 millones para crear un ejército europeo, pero no he leído nada sobre destinar algo de toda esa pasta gansa en la construcción de búnkeres para viejos, niños, discapacitados y cobardes. Sí, el Apolo de la Moncloa tiene uno en su palacio, pero las plazas ya están adjudicadas a su familia, el Gobierno, los mil asesores, Tezanos, García Ortiz, Conde-Pumpido y el Puchi, si anda por aquí cuando empiece la gran mascletá putinesca (esta vez nada que ver con Ábalos).

Pedro Sánchez en Bruselas, donde se ha discutido sobre Ucrania y gasto militar Omar Havana Agencia AP

Nos estamos acostumbrando a que suceda lo que el Gobierno nos dijo que nunca iba a suceder. No es la historia del pastor y el lobo: nos están preparando subliminalmente para lo peor, o sea, el Apocalipsis. Sonarán las siete trompetas de los siete ángeles y aparecerán el dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y los anticristos, incluido Rufián. El sol se apagará y, en un universo en expansión, creen los astrónomos que sólo sobrevivirían las llamadas enanas rojas, lo que convertirá a Ione Belarra, Irene Montero y compañía en estrellas Supervivientes». No las veo en «La Isla de las Tentaciones». Un estudio de la Universidad de Ontario dice que una galaxia lejana podría estar enviando asteroides hacia nosotros. Más acojonadito. Manos mal que Tamara Falcó, inmersa en la Cuaresma, reza por todos nosotros y estará cuarenta días y sus cuarenta noche sin comer jamón. No sé si bastará.