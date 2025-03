El diario Amilibia: Que Pumpido cante «El rey»

Leo: «Tres vías permiten llevar al TC a Sánchez por los Presupuestos. La prórroga de las Cuentas de 2023 puede ser recurrida por omisión de ley obligatoria, por conflicto de atribuciones del Senado o con una demanda de amparo. Expertos legales advierten: Gobernar así es una ficción jurídica». La ficción es el medio en que mejor se mueve el Apolo de la Moncloa: vive en su metaverso. Y qué decir de las prórrogas: es todo un especialista. En realidad toda su vida política ha sido una prórroga prorrogada. ¿Llevarle al Tribunal Constitucional? Parece que la oposición no se ha enterado aún de que el Apolo está deseando que le lleven al TC para charlar un rato con su amigo íntimo Conde-Pumpido, incluso para merendar juntos contándose chascarrillos sobre las ingenuidades de Alberto Núñez Feijóo y compañía. Leo: «Cándido Conde-Pumpido se ha autoconvencido de que su palabra es la ley».

Cándido Conde-Pumpido Eduardo Parra Europa Press

Aquí ya entramos en el ámbito de las rancheras y en los dominios de José Alfredo Jiménez, autor de «El rey» que yo oí interpretar una noche memorable en Florida Park a don Pedro Vargas. También Cándido podría cantar poniéndose chulo: «Con dinero y sin dinero/ hago siempre lo que quiero/ y mi palabra es la ley/ No tengo trono ni reina/ ni nadie que me comprenda/ pero sigo siendo el rey». Ahí está, con un par de huevos, ahora que, pese a Donald Trump, siempre sobrado, tanto faltan en Estados Unidos. Leo más: «Pumpido lleva al TC al límite para blindarse frente a Europa con los ERE y la amnistía. Quiere impedir que los jueces españoles puedan acudir al TJUE cuando no estén de acuerdo con un fallo adoptado por el Alto Tribunal». Sí, no hay nadie que le comprenda: él, Cándido, solo quiere que la ropa sucia se lave en casa. Y con suavizante Mimosín.