El diario de Amilibia: ¡Que no me rearmo, leches!

Leo: «La UE ignora las reticencias de Sánchez y llena sus arsenales. El presidente español critica que la UE hable de “rearme” mientras el gasto militar rompe el Ejecutivo y Sumar vota salir de la OTAN». Está claro para nosotros, acostumbrados como estamos a los subterfugios del Apolo de la Moncloa, pero oscuro para la Unión Europea. No comparte el término «rearme» porque cree que «hay que dirigirnos a los ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa». Eso ha dicho en Bruselas. Traducción aproximada de algunos hermeneutas: «Hay que hablaros de otra manera porque en verdad os digo que, más que ciudadanos adultos, sois niños a los que trato de evitar terrores nocturnos para que no os hagáis pis en la cama; además, como se asusten Bildu, BNG, PNV, ERC, Junts, Podemos y Sumar, me joden la legislatura». Pierre Lemaitre, escritor francés, dice en España: «Hoy los políticos nos toman por gilipollas».

Pedro Sánchez J.J. Guillén Agencia EFE

Pero el Apolo cree que no conviene nombrar la soga en casa del ahorcado. Conflicto en vez de guerra. Aumento de efectivos militares en vez de mili obligatoria. Seguridad en vez de rearme. Tecnología en vez de misiles. Defensa en vez de cañones. Inteligencia en vez de espionaje. Y todo así. El actor Eduard Fernández confiesa: «La gente incluso le pide al Gobierno que le evite el dolor de vivir, pero el dolor forma parte de la vida y hay que vivirlo y asumirlo». Yo me conformo con que me evite el flagelo de sentirme gilipollas: puedo acabar creyendo que lo soy por ósmosis y la insistencia del Apolo. Pero qué digo: si no dijeran lo que dicen me resultaría imposible escribir estas bufonescas columnas. Ya saben: es fácil hacer coñas cuando tienes a todo un Gobierno trabajando para ti.