El diario de Amilibia: También es el Sargento de Hierro

Los analistas de la cosa no han profundizado lo suficiente, creo, en la habilidad de Él como eximio transformista, pese a todas las muestras que ha dado y da como virtuoso especialista en la pista central del circo. Ahora convierte la campaña electoral en un gigantesco «Mask Singer»: se ha disfrazado de Pablo Iglesias (a la izquierda de su izquierda) para resucitar al dóberman que lleva dentro (nueva máscara) y así poner en marcha su campaña «a cara de perro» sin treguas. Un tipo duro que no hace prisioneros y se presenta como «El sargento de hierro» (Clint Eastwood) escupiéndole a la tropa a ritmo de rap: «Soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros, capullos».

Pedro Sánchez GTRES

Dicen en Ferraz que «la única opción es ganar o morir». Desbordados de épica, van de últimos de Filipinas a bayoneta calada. Son los héroes de la resistencia del Álamo, con John Wayne al mando. Mientras, en ambos frentes se ensaya la comedia «Sé infiel y no mires con quién»: representan que ni el sargento de hierro se lía con Bildu ni el líder pepero con Vox, al menos no del todo. No sólo se transforma Él, es que además logra transformar al adversario. Por ejemplo, está convirtiendo a un señor con aburrido aspecto de funcionario de la diputación de Orense, Alberto Núñez Feijóo, en un conspirador a la altura de Fouché, el cardenal Richelieu, el Príncipe de Maquiavelo o el contubernio judío-masónico que citaba Franco. Un conspirador mítico que capitanea todas las fuerzas del Poder (eso dice) contra Él.

Creo que Feijóo debería enviarle una botella de albariño con una nota de agradecimiento y regalarle otro debate.