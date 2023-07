El diario de Amilibia: La Yoli pide algo más que amor

Yolanda Díaz cuenta que hace poco, cuando iba camino de un mitin en Cataluña, los trabajadores la paraban por la calle para agradecerle emocionados lo mucho que ha hecho por ellos, como los camareros de un bar donde entró a tomar un café. Pero en vez de repartir dinero como hizo Evita Perón, la Yoli lo pide: ha percibido que no todo es dar y recibir amor y ternura, sino que también necesita la pasta gansa, sobre todo en tiempos electorales. Y para sufragar su campaña, abona un 3,25 % de interés a los donantes que le presten entre 200 y 10.000 euros. Para no depender de los poderes financieros, dan más interés que cualquier banco, como el PSOE, que ofrece por los microcréditos de apoyo a su campaña un 3,5 %.

La candidata de Sumar a la Presidencia el Gobierno, Yolanda Díaz, (d) saluda a una militante durante un acto público para las elecciones del 23J en el Cartuja Center City, a 9 de julio de 2023 en Sevilla. Rocío Ruz Europa Press9-j

Como los partidos sigan así, con intereses al alza, competirán con las Letras del Tesoro, que ya están en el 3,8 % de rentabilidad. Mi vecina Elena, la de la tintorería, está pensando en invertir en estos dos partidos, aunque luego no los vote. La Yoli ha recaudado ya más de millón y medio de euros y se espera que alcance los tres en breve. Pero no para ahí la cosa. Según la Asociación de Pobres de Pedir (APP), se está produciendo una revolución en el sector: muchos asociados ya no están pidiendo en la calle «una limosnita por amor de Dios», como era costumbre, sino que solicitan microcréditos al 3,25 % o al 3,5 % de interés a devolver cuando reciban las ayudas de la Yoli o Cáritas.

Además, muchos pobres de pedir están demandando al Imserso viajes gratis a Marbella y Mallorca «para mejorar la oportunidad de negocio en el mercado alemán e inglés, más familiarizado con el microcrédito y el crowdfunding».