Diego Arrabal sentencia el nuevo negocio de Kiko Hernández: "Es una ruina"

Kiko Hernández está decidido a diversificar sus negocios y hacerse un nombre más allá de la pequeña pantalla. Junto a su marido, Fran Antón, gestiona la productora KH Antón, bajo la que ya se han desarrollado diferentes proyectos, como varias obras de teatro, un spot contra la violencia de género o la celebración de un evento de bienvenida a medio centenar de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que participaron en la Comisión de Educación del Consejo de la Unión Europea con Gobierno de Melilla.

Casi todos fueron proyectos exitosos y vinculados de alguna forma a la ciudad autónoma de la que Fran Antón es oriundo, igual que su reciente salto al mundo de la hostelería. El pasado 1 de junio abrió sus puertas El cielo de Melilla, un bar situado en la terraza del Hotel Melilla Centro, en la quinta planta. Un enclave de altura que ofrece "las mejores vistas" de la ciudad, y que a pesar de su vanguardista propuesta y su elaborada carta de cócteles podría no estar teniendo el éxito esperado, según asegura Diego Arrabal en su canal de YouTube.

"Hemos descubierto la realidad de este negocio de Kiko Hernández y Fran Antón, y la realidad es que, diciéndolo suavecito, es una ruina. Así me lo han hecho saber por varias vías. No va nadie, y cuando va alguien es porque le invitan ellos. Os puedo decir que, desgraciadamente, El Cielo de Melilla es una auténtica ruina, los camareros se pasan allí las horas y no atienden a nadie. No tiene nada que ver con las expectativas que tenían previstas. La marca de Kiko Hernández ya no vende", expone el tertuliano.

Sin embargo, en las redes sociales del local no escatiman en vídeos e imágenes en las que El cielo de Melilla se aprecia completamente lleno y repleto de clientes. De hecho, en las reseñas de Google, el bar cuenta con una buena puntuación de 4,4 sobre 5 y destacan los comentarios positivos. Las únicas valoraciones negativas hablan de "precios muy caros" o de que se trata de un espacio que no tiene "nada del otro mundo".

Cabe señalar que Diego Arrabal mantiene una guerra desde hace años con casi todos los rostros que formaron parte del extinto "Sálvame". Su relación con el programa y los que fueron sus compañeros no terminó de la mejor manera y desde entonces no escatima en críticas hacia nombres como Belén Esteban, María Patiño o, en este caso, Kiko Hernández.