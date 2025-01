Emma García emite un comunicado urgente tras la polémica de Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada continúa en el ojo del huracán mediático después de sus últimas declaraciones en el programa "Fiesta" sobre los gitanos, palabras que han provocado el enfado de Lolita Flores y Pitingo, entre otros rostros conocidos, que no han dudado en cargar duramente contra la diseñadora en redes. "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo , hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra veo que no @agatharuizdlprada, que decepción, soy gitana y llevo mi cabeza muy alta", escribió la artista en Instagram. Además, también señaló a la presentadora: "No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada, y deje ese comentario pasar por alto, en fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches, comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos".

Tras la polémica que se ha desatado, Emma García no ha tenido más remedio que emitir un comunicado urgente a través de su perfil de Instagram en nombre de todo el equipo, disculpándose por las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada. "En nombre de "Fiesta" y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado", comienza diciendo el escrito de la presentadora. "Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor. Me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por el pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", explica la periodista. "Ni ese ni ningún otro que pueda faltar el respeto a nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotros. Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa "Fiesta" el próximo fin de semana", finaliza Emma García.

Emma García emite un comunicado tras las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada Instagram

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada también se ha pronunciado sobre el asunto en Instagram, asumiendo su error. "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco "Fiesta". Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño", ha escrito la diseñadora en un post.

Los apoyos de Lolita Flores

María Patiño, Bárbara Rey o Paco León han sido algunos de los rostros conocidos que han apoyado a Lolita Flores tras el comentario de Ágatha. "El racismo está en todo, en que ni se de cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale lo ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse", ha escrito el actor en la publicación de la hija de Lola Flores.