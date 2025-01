El enfado de Lolita con Ágatha Ruiz de la Prada y Emma García: "Te has pasado 100 pueblos"

Lolita ha estallado contra Ágatha Ruiz de la Prada y Emma García por lo ocurrido en "Fiesta". La diseñadora ha acudido como invitada al programa para promocionar su libro "Todo un plan". Además de repasar su trayectoria personal y profesional, Ruiz de la Prada habló de su mudanza donde hizo un comentario que ha ofendido a la cantante. Cuando Emma García le preguntó si su novio, José Manuel Díaz-Patón, vivirá con ella en su nueva casa, la diseñadora le dijo que aún no estaba viviendo en su nueva casa: "Él no va a vivir conmigo porque la casa es súper Ágatha, de momento, vamos a seguir como estamos, cada uno en su casa y así mejor. Yo estoy viviendo como una gitana porque no tengo ni cocina, ni luces ni lavabo ni sofá. Estoy viviendo en mi casa antigua porque no tengo cocina porque me la he llevado a mi casa nueva", explicó.

El comentario, tildado de racista por la cantante, ha hecho que estalle en sus redes. "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo , hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra veo que no @agatharuizdlprada, que decepción, soy gitana y llevo mi cabeza muy alta", escribió Lolita.

Pero además, la cantante ha arremetido contra Emma García, que en ese mismo programa reveló que había besado a Santi Millán, por dejar pasar el comentario racista de Ágatha Ruiz de la Prada. "No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada, y deje ese comentario pasar por alto, en fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches, comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos", escribió.

Inmediatamente Lolita recibió en redes el apoyo de otros personajes conocidos como Paco León, Bárbara Rey o Bibiana Fernández. "El racismo está en todo, en que ni se de cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale lo ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse" escribió el actor y director.