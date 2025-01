Ágatha Ruiz de la Prada, sobre su polémica con los gitanos: "No soy racista"

Una frase inoportuna ha puesto a Ágatha Ruiz de la Prada en el ojo del huracán. En una entrevista no se le ocurrió decir otra cosa que “vivo como una gitana, sin cocina, ni lunes, ni sofá”, lo que ha despertado la indignación de algunos miembros muy conocidos de esa etnia. Ya hemos publicado la contestación de Lolita, que le responde que “te has pasado cien pueblos, basta de racismo”, y ahora añadimos la de Pitingo, que le manda un claro mensaje a la diseñadora: “Ya quisieras vivir como muchas gitanas y gitanos, Ágata Ruiz de la Prada, y tener la vergüenza que tenemos, los valores y el respeto que tú no tienes. Mi madre, tías, abuela, primas, sobrinas… y la gran mayoría de las gitanas y gitanos que vivimos dignamente”.

Ante la polémica, Ágatha no ha tenido más remedio que salir al paso de las críticas: “No soy racista y pido perdón por si esa frase, dicha sin mala intención, ha herido la sensibilidad de alguien. Ya he hablado con Lolita y está todo aclarado. Tengo muchos, y muy buenos, amigos gitanos y ni se me pasa por la cabeza llegar a ofenderles. Nunca llegué a pensar en que molestara con esas palabras. Me encanta la comunidad gitana y la respeto profundamente y la adoro. Vuelvo a pedir disculpas, no había tenido que decir esa frase, pero lo hice con ninguna maldad”.

Con esa explicación da por zanjada la polémica y espera que no tenga mayor recorrido, por lo menos esa es su intención. Y por ello ha dado la cara.