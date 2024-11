Carmen Lomana sentencia a Ágatha Ruiz de la Prada: "Esta señora me da pena"

Ágatha Ruiz de la Prada acaba de publicar su último libro, "Todo por un plan", en el que reflexiona sobre algunas cuestiones de su vida, desde su recién estrenada faceta como abuela a su guerra con Carmen Lomana, a la que considera su "hater particular".

"Con el paso de los años se fue operando y haciendo arreglitos. Hay que reconocer que se maquilla fenomenal. Poco a poco, empezó a ser conocida, pero es de justicia reconocer que tampoco ha hecho grandes méritos para la humanidad", dice la diseñadora sobre la socialité en una de las páginas de su libro. "Lo que más rabia le da es que yo estuviera con el innombrable. Cuando pasó lo del divorcio, le entró un mal rollo contra mí que jamás lo he podido entender. No sé si es que tiene envidia porque me quedé con la casa de Madrid, o qué le pasó exactamente. La verdad es que me resulta inexplicable. Yo no nací, como ella, en un pueblo de por ahí. No entiendo a qué santo viene tanta rabia. ¿De qué vas, qué pretendes?", añade sobre Lomana.

Carmen Lomana, contundente contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Pretende que yo hable porque si no, no vende ni un libro" Europa Press

Tras estas durísimas palabras, la televisiva no ha dudado en contestar a la diseñadora en "Espejo Público", programa en el que colabora. "Esta señora me da pena, por eso no digo nada. No me ofende porque no dice nada más que cosas sin sentido. Yo no nací en un pueblo, pero suponiendo que fuera así, tiene el mismo respeto que haber nacido en Barcelona, en Madrid o en Valladolid. No sé, me da mucha pena", ha comenzado diciendo Carmen Lomana.

En lo que respecta a las operaciones que y "arreglitos", la socialité ha explicado que solo se ha operado de la vista hace 15 años. "¿Cuándo me voy a operar? No tengo tiempo, no he podido (…) Un lifting como Dios manda no me lo he hecho nunca. Pero aunque me lo hubiera hecho, ole por mí, lo habría hecho porque lo necesitase", ha declarado Lomana.

Camen Lomana tacha a Ágatha de "clasista"

Fuera de plató, la colaboradora de televisión también se ha pronunciado sobre el asunto ante los micrófonos de Europa Press, despachándose de nuevo contra Ágtaha Ruiz de la Prada.

"¿Crees que esta señora me puede afectar en algo a estas alturas? A mí me da igual su vida. Me da igual, no tiene nada que ver conmigo", ha declarado con firmeza. Además, se ha mostrado muy molesta por los comentarios de la diseñadora sobre su lugar de procedencia, y no ha dudado en tacharla de "clasista": "¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? Suponiendo que fuera, ¿eh? Yo he nacido en León, en una ciudad maravillosa, al lado de la iglesia románica de San Isidoro, pero, aunque fuera del pueblo más pequeño y más desconocido de León o de Cuenca o de donde sea, sería igual de importante e igual de feliz. Eso suena muy clasista. Suena horrible. Pero qué se ha creído". "Lo que está pretendiendo es que yo hable para tener un minuto de publicidad porque si no, no va a vender ni un libro", ha finalizado sobre el asunto.