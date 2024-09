El emotivo mensaje que Luitingo dedica a su padre, enfermo de cáncer

Luitingo es noticia estos días y no por su relación con su novia, Jessica Bueno. Aunque la cantante y el modelo viven un gran momento personal, Luitingo afronta una difícil situación familiar. Su padre, Sele de Triana ha anunciado en sus redes sociales que le han detectado un tumor, por el que tendrá que ser operado en los próximos días.

El artista ha explicado a sus más de ocho mil seguidores en Instagram cuál es su estado de salud. Conocido como "el tercer Moranco" tiene 63 años y ha compartido su último parte médico junto al mensaje: "Creo que lo teníais que saber porque siempre estáis para mí y formáis parte de mi gracias siempre ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Sin poder contener la emoción, el padre de Luitingo confirma el duro momento que está atravesando: "Hago este vídeo porque me gustaría que supiesen una cosa. Hace tres meses me hicieron una resonancia de la cadera y me notaron un ganglio. Me hicieron pruebas, un tac con contraste, una endoscopia... Me encontraron un tumor en el estómago. Me hicieron pruebas y tenía células malas", ha comenzado. "Este viernes me operan a las 14:00. Me lo quitan y me gustaría que ustedes lo supiesen porque siempre me estáis apoyando en todo. Me lo van a quitar, porque dentro de lo malo, es lo menos malo que hay. Bicho malo nunca muere, como se dice. Voy a perder peso y voy a perder cositas... Al final me quedo canijo. Para que lo sepáis. Gracias", ha terminado sin perder su buen sentido del humor.

No han faltado los mensajes de apoyo al artista. Entre ellos el de Kiko Rivera que le animaba porque "Todo va salir bien ❤️". Además, Luitingo también ha querido apoyar a su progenitor: "Eres el mejor. En ná todo gloria. Te amo Papi ❤️", ha expresado.

"Mi guerrero, el viernes saldrá todo genial y nos emborracharemos. Te quiero. Que no es ná, ya verás", ha expresado además en su perfil público, en el que cuenta con más de 176.000 seguidores.