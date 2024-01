Enrique del Pozo tendrá una serie sobre su vida: "Si hay que hacer sangre se hace, no me voy a callar nada"

Buen comienzo de año para Enrique Del Pozo. A su colaboración fija en el programa “Fiesta” se une su regreso al cine. El amor, de momento, lo tiene aparcado.

“En televisión me encuentro muy feliz, y muy respetado por mis compañeros. Hay muy buena armonía, porque nadie pisa al otro cuando está hablando. No existen manipulaciones y nadie te obliga a lo que debes o no decir, somos líderes en nuestra franja horaria del fin de semana, y eso es un aliciente más que te motiva y te hace crecer”.

Y recuperas tu faceta de actor.

Si. Con varios proyectos, el primero en febrero con la película “Cuando mi novia me dejó”, dirigida por Fernando Ronchese, un thriller que se estrenará en el próximo Festival de Cine de Sitges, y en agosto rodare otro filme en Asturias.

También tienes en marcha tu biografía…

Va muy avanzada y contaré datos inéditos de mi vida. No me voy a callar nada, será un libro muy explosivo y que dará mucho que hablar. Estoy en conversaciones con una importante productora española para adaptar mi biografía en una serie de televisión. Pero es pronto para aportar detalles sobre el tema. Hasta que no firme no puedo hablar.

Enrique del Pozo en el estreno de la película "Palacio Estilistas". Instagram

Bueno, digamos que serán seis capítulos que parten de mi infancia y mi juventud, siguiendo por mi vida en Roma, mi despertar amoroso, mis amores y desamores, mi etapa musical de Enrique y Ana, la relación profesional y personal con personajes como Federico Fellini, Claudia Cardinale, Almodóvar, Francis Bacon, Úrsula Andrés, la familia Bosé, Arthur Miller…

¿Habrá episodios escabrosos, verdades que pueden hacer daño a alguien?

Mira, es posible porque voy a contar todas las verdades de mi vida, y hay cosas buenas y malas. Si hay que hacer sangre, se hace… Como te digo, no me voy a callar nada.