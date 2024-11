Escassi niega las evidencias con Sheila Casas

Nadie cree que entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, haya, como asegura el jinete, “una simple amistad”. Desde su entorno nos hablan de idilio y no de otra cosa, tal y como pretende aparentar el ex de María José Suárez. No hay que explicar de nuevo a nuestros lectores la tendencia de Álvaro a los ligues temporales. En este aspecto es evidente que incluso le gusta alardear de sus conquistas.

Escassi conoce a la hermana de Mario y Oscar Casas desde hace poco más de un mes y se les ha fotografiado juntos en una actitud que sobrepasa los límites de una simple amistad.

El romance de Hiba Abouk y Escassi se produjo en "MasterChef Celebrity 9" RTVE

Incluso, según confiesa el hoy tertuliano del programa vespertino de Ana Rosa Quintana, “ nos fuimos los dos en coche a Valencia para llevar alimentos y otros bienes para los afectados por la Dana. Estuvimos allí un día…” Y califica a su acompañante como “una mujer maravillosa, divertida, simpática y, además, es guapa. Nos lo pasamos muy bien juntos, me encanta estar con ella”.

Es pronto para calibrar si esa “amistad” se convierte, finalmente, en una relación mucho más sólida. Ocurrió algo parecido con. Hiba Abouk y ya vimos lo poco que duró el cortejo. No debieron acabar muy bien cuando la actriz se desmarca totalmente cuando se le pregunta qué opina sobre el affaire entre Álvaro y Sheila. Ni quiere entrar en detalles ni contestar a los reporteros. Se limita a expresar que le da totalmente igual.